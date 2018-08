Spannende Spiele trotz durchwachsenen Wetters

Lampertheim.Am achten Spieltag traten sechs Tennis-Jugendmannschaften für den TC Lampertheim (TCL) an. Den Start machte die gemischte U10 mit einem Heimspiel gegen den BW Bensheim. Bereits nach den Einzeln stand es 3:1 für die jungen Lampertheimer. Bei den Doppeln konnten Nevio Huy mit Niklas Bauer gewinnen, und Luisa Brückmann und Nadja Baum unterlagen in ihrem Doppel nur knapp im Championstiebreak.

Auch die weibliche U14 hatte ein Heimspiel. Sie empfing den starken Tabellenführer TEC Darmstadt II, der sehr überlegen war und mit 5:1 gegen die Lampertheimerinnen gewann. Allerdings konnte immerhin Nikola Nowakowska ihr Einzel für sich entscheiden.

Die weibliche U18 traf auswärts aus den GW Walldorf II. Leonie Münzenberger und Leonie Groß gewannen souverän ihre beiden Einzel und ihr gemeinsames Doppel, was dann zum 3:3-Unentschieden führte und den Mädchen reichte, den dritten Platz in ihrer Bezirksliga zu behaupten. Die U18 I männlich traf auswärts auf den TK Raunheim. Trotz der Unwetter konnten Kaan Bauer, Finn Radatz und Florian Werner ihre Einzel schnell gewinnen. Auch die Doppel waren mit Frederic Geister schnell für die Lampertheimer entschieden. Die Jungs beenden ihre erfolgreiche Saison mit nur einem Matchpunkt hinter der SG Weiterstadt auf dem zweiten Platz ihrer Bezirksliga. Die U18 II hatte diesmal gar kein Glück gegen den BR Erbach. Da verletzungs- und krankheitsbedingt einige Spieler ausfielen, unterlagen die Lampertheimer klar den Konkurrenten aus Erbach sowohl in den Einzeln, als auch in den Doppeln.

Deutlich erfolgreicher spielten mittags die Mädchen der U12 beim Gastgeber TUS Griesheim auf. Carlotta Wolf, Mia-Sophie Diesterweg und Lilly Zimmer gewannen ihre Einzel und mit Jana Schüttler auch beide Doppel. Sie siegten deutlich mit 5:1, und alle Mädchen des Spielteams erreichten damit einen tollen zweiten Platz in ihrer Kreisliga. red

