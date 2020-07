Spannender Konkurrenzkampf

Lampertheim.Von einer „interessanten, spannenden Phase“ spricht Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, mit Blick auf die aktuelle Vorbereitung. Meist hat der Coach über 20 Spieler im Training, lässt aber Corona-gerecht in maximal Zehnergruppen üben. „Wir teilen das immer auf, sind zum Teil in der Halle, zum Teil auch draußen. Das passt“, findet der Trainer. Das Spannende ist für Schmied, dass es einen gesunden Konkurrenzkampf um die letztlich 16 Plätze im Erstmannschaftskader gibt.

„Bei uns wird niemand durchs Raster fallen, dazu ist die Zusammenarbeit mit der Jugend und der zweiten Mannschaft einfach zu gut. Aber was den Bezirksoberliga-Kader angeht, ist das schon eine enge Kiste“, hat Achim Schmied einen Umbruch zu begleiten und eine schlagkräftige Truppe zu formen. „Wir werden mit einer deutlich verjüngten Mannschaft an den Start gehen und auch unsere Zielsetzung entsprechend etwas anpassen“, erklärt er. Nachdem es in den vergangenen Jahren immer um einen Platz unter den ersten Vier ging, ist nun das erste Ziel das sichere Mittelfeld. „Aber wer weiß: Vielleicht sind wir auch für eine Überraschung gut und alles läuft besser als geplant“, so Achim Schmied.

Personell könnte sich das Gesicht des Teams neben den dazugestoßenen Jugendspielern und dem ein oder anderen aus der eigenen Reserve überraschenderweise noch weiter verändern. So schlug unlängst Kai Lillinger im Training der Spargelstädter auf. „Das hat mich unheimlich gefreut“, erzählt Schmied: „Kai ist ein richtig guter Spieler und würde uns auf alle Fälle weiterhelfen“, hält er große Stücke auf den Rückraum-Akteur, der in der Jugend des TVL groß wurde, dort auch in der Oberliga-A-Jugend am Ball war, ehe er zur TSG Friesenheim wechselte.

Lillinger vor Rückkehr

Nach einer kurzen Handball-Pause trainiert der Anfang 20-Jährige nun wieder mit seinen ehemaligen Kollegen in Lampertheim. „Es wäre klasse, wenn er bei uns bleibt und ich denke, dass die Chancen recht gut stehen“, so Schmied.

Auch auf der Torhüterposition könnte sich bei den Spargelstädtern noch etwas tun: Ein Keeper, mit dem der Trainer schon einige Male im Gespräch war, ist umgezogen und wohnt nun fast vor der Haustür. „Er hat jetzt einmal mittrainiert. Das ist noch nicht final geklärt. Aber auch hier habe ich ein gutes Gefühl“, erklärt der Coach. Der potenzielle Neuzugang käme mit Landesligaerfahrung nach Lampertheim und würde auf der Torhüterposition für Entlastung sorgen. „Das ist eigentlich die einzige Position, auf der wir noch Handlungsbedarf haben“, sieht Achim Schmied seinen Kader ansonsten auf allen Positionen „sehr gut aufgestellt“.

Während Schmied mit Trainingsbeteiligung und -intensität zufrieden ist – „alle ziehen richtig gut mit“ – hofft er auf eine baldige Erlaubnis für Testspiele. „Gerade für uns, die wir in einem Umbruch stecken, wären Vorbereitungsspiele enorm wichtig“, so der Trainer, der aber eher pessimistisch ist: „Bislang dürfen wir ja nur in Zehnergruppen trainieren und solange die Landesregierung keine weiteren Corona-Lockerungen beschließt, ist an Tests noch nicht zu denken.“ So hoffen die Lampertheimer, dass spätestens nach dem Ende der Sommerferien am 16. August eine Freigabe für den Spielbetrieb erfolgt. „Dann hätten wir noch genügend Zeit bis zum Rundenstart. Eigentlich würde ich gerne mehr Testspiele absolvieren, aber da müssten wir dann durch – vielleicht würden wir dann halt auch mal zwei, drei in einer Woche machen“, will Schmied bestmöglich vorbereitet in die neue Saison starten.

Derby zum Start

Aber auch hier sieht er noch einige Unwägbarkeiten: „Solange die Beschränkungen gelten, ist an einen Rundenbeginn nicht zu denken“, so der TVL-Trainer. „Aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass es Mitte September mit der neuen Spielzeit losgehen kann.“ Läuft alles nach Plan, dann ginge es am 13. September mit dem Derby gegen die HSG Bensheim/Auerbach los. „Und spätestens da werden wir sehen, wohin die Reise mit unserer jungen Mannschaft geht“, ist Achim Schmied gespannt. me

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.07.2020