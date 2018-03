Spannender Wettkampf um optimale Besetzung

Anzeige

Hüttenfeld.Hüttenfelds Pistolenschützen haben zur Feststellung ihres Leistungsvermögens einen internen Wettkampf in der Mannschaftsaufstellung der letzten Saison ausgetragen. In diesem Match konnte sich zwar die erste Mannschaft mit 1359:1338 Ringen durchsetzen, aber es zeigte sich auch, dass die bisherige Mannschaftsaufstellung suboptimal ist. Bereits während der Wettkampfrunde hatten sich in der zweiten Mannschaft insbesondere Freddy Ehret und Daniel Wallisch als deutlich leistungsstärker als vermutet erwiesen. Das kam sicherlich der zweiten Mannschaft auf dem Weg zur Meisterschaft zugute, schadete jedoch der ersten. Auch in diesem internen Wettkampf war es nun Daniel Wallisch, der mit 348 Ringen das beste Ergebnis des Abends erzielen konnte. Freddy Ehret und Helmut Günther trafen jeweils 347 Ringe. Mit 345 Ringen beendete Willy Baumann seinen Wettkampf. Neben den beiden letztgenannten schossen für die erste Mannschaft Sascha Hahl 336 Ringe und Karina Ackermann 331 Ringe. Die zweite wurde komplettiert von Andreas Hermann mit 329 Ringen und Helmut Hartmann mit 314 Ringen. Ersatzschützin Tanja Reich traf sehr gute 339 Ringe und Hans-Martin Schneider brachte 288 Ringe zur Auswertung. Bis zur nächsten Runde soll dieser interne Wettkampf noch mehrfach wiederholt werden, um mit einer optimalen Mannschaftsbesetzung antreten zu können.

Bei den Bezirksmeisterschaften in den Klassen Damen I, Herren I und Herren II blieben bis auf Daniel Wallisch alle Schützinnen und Schützen 25 bis 30 Ringe unter ihren persönlichen Möglichkeiten. So traf Sascha Hal, angetreten bei den Herren II, gerade einmal 306 Ringe und landete damit nur auf Platz neun. In der deutlich stärkeren Klasse Herren II wurde Daniel Wallisch mit stabilen 349 Ringen Zehnter. Die Damen hatten durchweg einen schwachen Tag. So musste sich Karina Ackermann mit gerade einmal 309 Ringen zufrieden geben. Auch bei Ricarda Thomas mit 286 Ringen und Katharina Wallisch mit 266 Ringen war das Ergebnis deutlich zu schwach. In der Einzelwertung schaffte es Karina Ackermann dann doch noch, auf Platz drei zu kommen. Mit schwachen 851 Ringen reichte es dann sogar noch zur Meisterschaft in der Mannschaftswertung, obwohl hier rund 100 Ringe zum angestrebten Ergebnis fehlten.

Am Freitag, 2. März, findet beim SV „Hassia“ in Fürth der zweite Wettkampf der diesjährigen Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen im Kreis Bergstraße statt. Helmut Günther hofft wie immer, dass möglichst viele der Hüttenfelder Schützen diesen Wettkampf als optimale Trainingschance nutzen. Eine Woche später nehmen Hüttenfelds Schützen an der Aktion „Saubere Gemarkung“ teil und bieten für alle sonstigen Teilnehmer im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen im Sportlerheim die kostenlose Teilnahme an einem Glücksschießen an, bei dem es kleine Preise zu gewinnen gibt. Bereits am darauffolgenden Sonntag beginnt auf dem Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ das traditionelle Ostereierschießen. Am 18., 20. 23. und 25 März kann wieder Jedermann die persönliche Treffsicherheit unter Beweis stellen und sich mit bunten Ostereiern eindecken. red