Spannendes Lokalderby der Nachwuchskicker

Lampertheim.Der E2-Nachwuchs des TV Lampertheim (TVL) präsentierte sich im Kreisklassen-Heimspiel und gleichzeitigen Derby gegen den VfB Lampertheim in bester Spiellaune. Die Turner setzten sich mit 9:0 (4:0) durch. In der zweiten Minute bereitete Schott das 1:0 durch Gutschalk vor, der den Ball über den herauslaufenden Torwart lupfte. Nur fünf Minuten später schlug die Torfabrik des TVL erneut zu, als Gutschalk aus spitzem Winkel den Ball zum 2:0 unter die Latte donnerte. Der TVL schnürte den Gast ein, so dass das 3:0 durch Anton nicht überraschend fiel. Doch damit nicht genug, drei Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit erhöhte Gutschalk mit seinem dritten Treffer an diesem Tag auf 4:0.

Nach dem Seitenwechsel stellte der VfB um und versuchte mit Kontern zum Torerfolg zu kommen. Das eine oder andere Mal gelang dies, aber sonst waren alle Angriffe eine leichte Beute für die TVL-Abwehr. Primär spielte der TVL und konnte in der 31. Minute durch ein Eigentor eines VfB-Spielers auf 5:0 erhöhen.

Der TVL zeigte schöne Kombinationen und verbuchte auch zahlreiche Abschlüsse. In der 35. Minute erzielte Schott das 6:0 nach Zuspiel von Gutschalk. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld spielte der TVL schnell nach vorne zu Anton. Dieser spielte die gesamte VfB-Abwehr aus und schob den Ball unhaltbar zum 7:0 ins Tor. Der TVL gab sich noch nicht zufrieden und spielte weiter. Schott setzte sich über rechts durch und flankte nach innen, wo Pashtrick genau richtig stand und den Ball zum 8:0 einschob.

Seinen vierten und letzten Treffer an diesem Tag erzielte Gutschalk in der 46. Minute zum 9:0-Endstand. Alle eingesetzten TVL-Spieler waren hoch konzentriert und zeigten eine gute Leistung, keiner wollte dieses Derby verlieren. fh

