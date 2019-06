Spargelbauern finden immer schwieriger Erntehelfer

Lampertheim.„Ein gutes Jahr“, zieht Willi Billau, Vorsitzender des Regionalbauernverbands Starkenburg und Lampertheimer Landwirt, zufrieden Bilanz über die Spargelsaison 2019. Vor allem das Wetter habe in diesem Frühling mitgespielt – mit kühleren und wärmeren Phasen, die sich abwechselten. Das habe den Bauern in vielerlei Hinsicht geholfen.

Zum einen, weil es somit mal weniger und mal mehr zu ernten gab. „Damit hat sich die Arbeitsbelastung in Grenzen gehalten“, erklärt Billau (kleines Bild) im Gespräch mit unserer Zeitung. Zum anderen kam es zu „keinem großen Preisverfall“. In den Hofläden kostete das Kilo Spargel je nach Sorte zwischen drei und zwölf Euro. „Und das, obwohl bundesweit viel mehr Spargel angebaut wird als in früheren Jahren – von Bayern bis Schleswig-Holstein.“

In Deutschland werde das Königsgemüse inzwischen auf 25 000 Hektar kultiviert. Das erhöht den Druck auf dem Markt. „Aber auch da wirkte das Wetter immer wieder ausgleichend. Wenn es etwa in München gehagelt hat, konnten wir wieder mehr absetzen“, so der Verbandsvorsitzende.

Die Billaus blicken in Sachen Spargelanbau auf eine lange Familientradition zurück. 1928/29 sei in der Weimarer Republik schon einmal auf einer derart großen Fläche Stangengemüse produziert worden, allerdings fielen die Erträge damals nicht ganz so groß aus. Als es dann im Zuge der Weltwirtschaftskrise zu einem Preisverfall gekommen sei, habe seine Großmutter „drei Wochen den Kühen ihren Spargel verfüttert“, berichtet Billau.

Wenig Schädlinge

Doch zurück in die Gegenwart: Das Wetter ließ 2019 auch die Schädlinge nicht so zahlreich werden. Kartoffelkäfer gab’s wenig. „Ihre Zahl war nicht bekämpfungswürdig“, sagt Billau. Ähnlich sieht es bislang bei den Spargelhähnchen aus.

Derweil läuft es auch bei den Erdbeeren gut, deren Erntezeit noch andauert. „Weil die Witterung im Frühjahr bisweilen recht kühl war, haben die Erdbeerpflänzchen länger geblüht und die Früchte sind langsamer gereift“, erklärt der Landwirt. Für die Erdbeeren, die in Tunneln reiften, konnten die Lampertheimer Bauern gut Preise erzielen, die Früchte aus dem Freiland-Anbau seien billiger gewesen. Auch die Qualität der roten Beeren sei in dieser Saison gut. „Wir hatten ganz wenig Fäule und keinen Sonnenbrand“, sagt Billau.

Unterdessen bereitet die Suche nach den Saisonarbeitskräften dem Lampertheimer Bauernfunktionär Sorgen. Denn Erntehelfer aus Rumänien oder Polen seien – trotz Mindestlohn – nur noch schwer zu bekommen.

„Die Generation der heute 40- bis 60-Jährigen hat ihr ganzes Geld in die Jugend investiert“, betont Billau. Die Kinder vieler ehemaliger Saisonkräfte hätten inzwischen studiert und wollten nicht mehr auf den hiesigen Äckern schuften. Daher versuche der Bauernverband nun, Erntehelfer in der Ukraine oder auf dem Balkan zu finden.

