„Spargelbuben“ spielen Trümpfe aus

Lampertheim.Der Lampertheimer Skatclub Spargelbuben veranstaltet wie jeden Freitag auch am 26. August, 19.30 Uhr, ein Skatturnier. Gastspieler sind jederzeit willkommen. Veranstaltungsort ist das Lokal „Darmstädter Hof“, Wormser Straße 2. Gespielt werden jeweils zwei Serien à 40 Spiele am Vierertisch beziehungsweise 30 Spiele am Dreiertisch. Das Startgeld beträgt vier Euro.

Jeden ersten Freitag im Monat findet außerdem ein Preisskat statt, bei dem je Serie 48 Spiele (Vierertisch) oder 36 Spiele (Dreiertisch) absolviert werden, teilt der Skatclub mit. Das Startgeld beträgt 8 Euro. Ansprechpartner ist Hubert Ditter, per E-Mail unter hditter@t-online.de oder Telefon 06206/1 34 75. red

