Spargelbuben suchen Stadtmeister

Lampertheim.Der Lampertheimer Skatverein Spargelbuben 1984 veranstaltet am Sonntag, 11. November, ab 14 Uhr im „Darmstädter Hof“, Wormser Straße 2, wieder sein Skatturnier um die Stadtmeisterschaft. Alle interessierten Skatspieler aus Lampertheim und Umgebung sind eingeladen. Anmeldungen werden am Turniertag ab 13 Uhr entgegengenommen. Gespielt werden zwei Runden zu je 48 Spielen nach den internationalen Skatregeln. Das Startgeld beträgt zehn Euro, verlorene Spiele schlagen mit je 0,50 Euro zu Buche, ab dem vierten verlorenen Spiel: je ein Euro. Das Startgeld wird komplett an die Punktbesten ausgezahlt. Außerdem wird der beste Lampertheimer Spieler mit dem Titel des Stadtmeisters und einem Pokal geehrt. red

