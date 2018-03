Anzeige

Lampertheim.In diesem Jahr fand der Kreistag der Leichtathleten des Kreises Bergstraße beim TV Lampertheim statt. Klaus Schader, Vertreter des HLV, informierte über Änderungen der Geschäftsstelle in Frankfurt und stand für Anregungen und Fragen bereit. Es wurden auch die neuen Termine für 2018 festgelegt. Lampertheim ist Ausrichter des 30. EWR Spargellaufs am 26. Mai. Die Ausschreibung ist bereits online. Am 1. September finden die KILA Kreismeisterschaften im Adam-Günderoth-Stadion statt, und am 25. September wird noch die Fortbildung der Kampfrichter für den Kreisbergstraße zur Lizenz-Verlängerung durchgeführt.

Es wurde der Kassenbericht vorgetragen und der Vorstand entlastet. Nach Wahl der neuen Vertreter für Vorstand, Kassenwarte und Kassenprüfer kann der Kreis Bergstraße in eine gute Saison 2018 starten. red