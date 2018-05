Anzeige

Lampertheim.Obwohl die Spargelsaison traditionell erst am Johannistag am 24. Juni endet, ist auf zahlreichen Äckern rund um Lampertheim die Ernte schon eingestellt. Hier sprießt das Spargelkraut schon in die Höhe. Der „Südhessen Morgen“ hat bei Willi Billau, dem Vorsitzenden des Regionalbauernverbandes Starkenburg und selbst Lampertheimer Spargelbauer, nachgefragt, wie die Saison verläuft.

„Die Spargelpreise fallen ins Uferlose“, sagt der Landwirt. Bundesweit seien die Preise, die Landwirte für den Spargel auf dem Großmarkt erlösen könnten, derzeit nicht kostendeckend. Zwischen drei und vier Euro bekomme der Spargelbauer derzeit für ein Kilogramm Gemüse der Handelsklasse I auf dem Großmarkt. Das sei zwei Euro unter dem sonst üblichen Preis.

Die Ursache dafür ist laut Billau die Tatsache, dass momentan zu viel Spargel auf dem Markt ist. „Wir haben eine außergewöhnlich extreme Situation“, sagt er. Generell habe die Spargelernte relativ spät begonnen, dann hätten Temperaturen von knapp 30 Grad Celsius im April einen mächtigen Schub gebracht. Das habe dafür gesorgt, dass der Freilandspargel fast zeitgleich mit dem Folienspargel geerntet werden konnte. Da wären die Mengen, die am Großmarkt gehandelt werden, regelrecht explodiert und die Preise in den Keller gegangen. Und das Ganze habe zu einem verhältnismäßig frühen Zeitpunkt stattgefunden, an dem die Verbraucher noch gar nicht auf Spargel eingestellt waren. So früh im Jahr könne Spargel normalerweise zu einem recht hohen Preis verkauft werden, weil Angebot, aber auch Nachfrage noch eher verhalten seien. Diese Hochpreisphase sei aber in diesem Jahr sehr knapp ausgefallen.