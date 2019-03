Spargelstädter Jugendkicker zeigen Kampfgeist

Lampertheim.Das erste Rückrundenspiel der D1 des TV Lampertheim (TVL) gegen den Tabellenführer TSV Reichenbach ging mit 3:7 an die Gäste. Der TSV Reichenbach startete die Partie mit zwei großen Chancen, doch der Lampertheimer Schlussmann Nico Schmitt konnte diese Angriffe sicher halten. Direkt danach verpatzte der TVL selbst eine sehr gute Chance zum Führungstreffer.

Die körperliche Überlegenheit des Gegners führte dazu, dass sich die ersten 15 Minuten nahezu in der Hälfte der Lampertheimer abspielten. Doch die Abwehr hielt dem Druck stand und die Mannschaft wurde sogar noch belohnt, als Jonas Volk ein Zuspiel der gegnerischen Mannschaft zum Torwart störte, den Ball erwischte und diesen mit einem druckvollen Schuss zum 1:0 verwandelte. Danach ließ der Gegner sich aber nicht weiter einschüchtern und konnte so kurz nach dem Führungstreffer zum 1:1 ausgleichen. Zum Ende der ersten Halbzeit schien dann die Konzentration nachzulassen und die Spargelstädter kassierten noch drei weitere Tore, so dass es mit einem ernüchternden 1:4 in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Lampertheimer, dass sie sich so leicht nicht geschlagen geben wollten. Bereits in der 32. Minute brachte Damian Bogusch seine Mannschaft zum 2:4 heran. Wieder schaffte es der TSV Reichenbach, durch die Lampertheimer Abwehr zu stoßen, aber der in der zweiten Halbzeit eingewechselte TVL-Torwart Maxim Graf hielt dem Druck stand.

Da die Reichenbacher auch aus hoher Distanz sehr kraftvoll schießen konnten, versenkten sie einen Fernschuss zum 2:5, bei dem Graf machtlos war.

Der TVL hatte sichtbare Schwierigkeiten, sich im Angriff durchzusetzen. Die gegnerische Mannschaft dominierte die Partie, und schnell fiel auch das 2:6 und das 2:7.

Der in der zweiten Halbzeit ausgewechselte Torwart Nico Schmitt wurde zum Ende des Spiels noch als Stürmer eingesetzt, was sich auszahlte. Er konnte ein Zuspiel zum Torwart stören und erzielte den letzten Treffer der Lampertheimer zum 3:7-Endstand.

Es spielten: Nico Schmitt, Damian Bogusch, Tom Becker, Jonas Volk, Lily Wunderlich, Bruno Martinovic, Esteban Castro, Felix Schönberg, Samet Uzer, Felix Richter, Lukas Krauth, Maxim Graf und Philipp Gensch. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019