Spaß am Lernen vermitteln

Lampertheim.Elke Höpfl und Karin Plischek wollen ein Ehrenamt ausüben, das Kindern zugutekommt. Deshalb betätigen sie sich einmal wöchentlich als Leselernhelferinnen in der Lampertheimer Stadtbücherei. Die Einrichtung bietet seit neun Jahren leseschwachen ausländischen und deutschen Kinder ein Angebot zur Leseförderung an.

„Lesen als Kulturtechnik wird in Deutschland vor allem in der Grundschule erworben“, erläutert Büchereileiterin Barbara Burkhard. Dort werde das Lesen erlernt, der Spaß am Lesen und die Freude an Geschichten würden jedoch in den Familien vermittelt. Fehle in den Familien Lesekultur oder es bestünden sprachliche Barrieren, gebe es oftmals kein familiäres Lese- oder Vorleseangebot. Diese Kinder hätten es schwerer, flüssig und richtig betont vorzulesen.

„Es war schon eine neue Herausforderung“, erinnert sich Elke Höpfl. Die 65-Jährige ist seit 2012 Leselernhelferin. Ihr derzeitiges Lesekind ist acht Jahre alt. Höpfl arbeitet sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen. Als Ausbilderin beim DRK und als Leiterin des Jugendrotkreuzes könne sie ebenfalls junge Leute in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken. Karin Plischek hat die Funktion der Lesepatin ein Jahr später übernommen. Vor allem im Berufsleben habe es ihr schon immer imponiert, mit vielen Menschen zu kommunizieren. Es bereite ihr Freude, Kindern Wissen zu vermitteln und zu beobachten, wie sich diese weiterentwickeln. Gegenwärtig fördert sie einen zehnjährigen Jungen, der die vierte Klasse besucht.

Bei den Treffs in der Bibliothek habe sie interessante neue Erfahrungen gemacht. Die 74-Jährige konnte im Lernverhalten und bei den Leistungen der zu fördernden Kindern einige Erfolge erzielen. Beispiel: Mit Feinfühligkeit und geduldigem Fragen konnte sie sich einen Zugang zu einem ruhigen, in sich gekehrten Jungen schaffen. Dieser war von der Dauerausstellung „Geheimnisse der Steinzeit“ begeistert. Also schaute sich die Lesepatin nach Büchern über die Geschichte von Ländern und Epochen um. „Und dann hat er toll gelesen“, entsinnt sich Plischek.

Zu den Aufgaben der Lesepatinnen gehört es auch, Grundschüler zum Lernen zu motivieren. „Aber manchmal müssen wir sie auch zur Ordnung rufen“, sagen die Frauen. Schließlich wissen die Ehrenamtlichen: Von einer gut entwickelten Lesekompetenz hängen der weitere Schulverlauf, die Ausbildungsfähigkeit und die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben ab.

Geduld als Stärke

„Wir lassen uns auch nach dem Lesen der Kinder den Inhalt wiedergeben“, erläutern die Lesepatinnen. Geduld ist eine der Stärken der Seniorinnen, die sie einsetzen, um das Potenzial der leseschwachen Schüler zu entwickeln. Die Lesepatinnnen nehmen sich Zeit. Es ist ihre Freizeit, die sie gerne investieren. Sie erklären, dass die unterstützenden Möglichkeiten vielfältig seien. Lesen und Lernspiele seien eine gute Mischung. Wortspiele seien neben Denksportaufgaben eine gute Möglichkeit für das Gehirntraining. So wendet Höpfl zur Auflockerung der Lesestunde das Konzentrationsspiel „Wortkette bilden“ an. Oder sie bringt altersgemäße Kreuzworträtsel mit. Plischek wirbelt die Buchstaben von Wörtern durcheinander und lässt neue Begriffe bilden.

„Hier in der Bücherei gibt es auch genügend Lern- und Spielmaterial“, sagen die Frauen. Sie haben selbst Freude am Lesen und möchten diese Freude weitergeben. Kinder, die durch die ehrenamtlichen Lesepatinnen gefördert wurden, verbessern sehr schnell ihre Lesefähigkeit. Dies wird durch das Feedback der Lehrkräfte in jedem Schuljahr bestätigt. Das Projekt hat im Jahr 2013 den Hessischen Leseförderpreis gewonnen. Im kommenden Jahr feiert das Projekt sein zehnjähriges Bestehen.

