Spaß und Lernen verbinden

Lampertheim.Rund 60 Teilnehmer aus 14 Jugendgruppen des Technischen Hilfswerks (THW) nahmen an den Seminaren Social Media, Survival und Junghelfer im Freizeitzentrum des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in Rodenroth teil, darunter auch Lampertheimer.

Überleben in der freien Natur, bloß wie? Genau damit beschäftigte sich das Seminar „Survival – das Winterabenteuer“. Die Junghelfer bekamen Infos, wie lange man ohne nichts überlebt: Drei Minuten ohne Luft, drei Tage ohne Wasser und 60 Tage ohne Nahrung. Nach dem Theorieunterricht wurde in kleinen Gruppen ein Unterschlupf, auch Shelter genannt, aus einer Plane, selbst geschnitzten Heringen und Holz gebaut. Danach wurde mit einfachen Mitteln,wie einer 9-Volt-Batterie, Stahlwolle, Streichhölzern und einem selbstgebauten Holzbogen, ein Lagerfeuer entfacht.

Was darf ich als Junghelfer eigentlich? Damit haben sich die Teilnehmenden des zweiten Seminars „Junghelfer im THW – wie geht das?“ befasst. Behandelt wurden die Rechte und Pflichten von Junghelfern wie die Pflicht, Uniform und persönliche Schutzausstattung (PSA) zu tragen oder das Recht, Spaß bei den Diensten zu haben. Der Aufbau eines THW-Ortsverbandes wurde mit Geocaches thematisiert. Wie eine Ortsausschusssitzung (OAS) abläuft, wurde zum Schluss in einem lockeren Rollenspiel veranschaulicht.

Im Seminar „Social Media“ wurden die Plattformen verschiedenster Sozialer Netzwerke vorgestellt und deren Vor- und Nachteile besprochen. Auch wurde der Job „Influencer“ angesprochen und veranschaulicht, wie diese Personen ihre Posts produzieren.

Praktisch wurde sich an das „perfekte“ Foto gewagt. Wie setze ich etwas am besten in Szene? Wie kann ich Fotos bearbeiten? Nachdem die Fragen geklärt waren, machten sich die Teilnehmer auf die Suche nach dem perfekten Motiv. Zum Schluss wurde sich mit dem Thema „Texte“ beschäftigt. Hier wurden die Unterschiede zwischen einem Text für Social-Media-Plattformen oder für Printmedien herausgearbeitet. So ging ein lehrreiches Seminarwochenende zu Ende. red

