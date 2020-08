Spaziergang mit Kultur

Lampertheim.Der Odenwaldklub (OWK) lädt für Sonntag, 16. August, zu einem „Kulturspaziergang am Rhein“ ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Höhe von Beton Pfennig am Küblinger Weg 10. Von dort aus geht es zu Fuß und mit Erklärstopps zu markanten heimatgeschichtlichen Punkten entlang des Flusses in Richtung Rosengarten. Nach dem Spaziergang werden die Teilnehmer wissen, was Freischärler sind, was entlang des Rheins Karl dem Großen passierte, was ein Damm mit der Fehde zwischen Lampertheim und Bürstadt zu tun hat und warum der Holländer Richtweg in Lampertheim und nicht in Holland liegt. Die Tour wurde in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein Nordheim konzipiert. Eine gemütliche Einkehr zum Abschluss ist geplant. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung unter Telefon 06206/35 14 (Horst Schmidt) gebeten. red

