SPD besucht Hambach

Lampertheim.Die AG 60plus der SPD Lampertheim lädt für Sonntag, 29. September, zum Tagesausflug nach Neustadt/Weinstraße ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof Lampertheim zur gemeinsamen Bahnfahrt nach Neustadt. Dort besucht die Gruppe das Eisenbahnmuseum, und um 12.30 Uhr geht die Fahrt weiter nach Hambach. Dort wartet der Planwagen, um durch die Weinberge unterhalb des Hambacher Schlosses (Bild) mit Weinverkostung und Vesper zu fahren. Anschließend ist eine Einkehr in einem Weingut geplant. Die Ankunft in Lampertheim ist gegen 20 Uhr. Für Fahrtkosten, Eintrittspreis und Planwagenfahrt wird ein Unkostenbeitrag von 40 Euro verlangt. Anmeldung bei Erich Thomas, Finkenstraße 29, Telefon: 0171/ 4 76 01 06, E-Mail: erichthms@gmail.com. red

