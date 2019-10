SPD: Campus-Kulturstätte führt ins Nirwana

Zweierlei irritiert an der Debatte im Stadtparlament über eine Kulturstätte. Zum einen die Bereitschaft der SPD/FDP-Koalition, bezüglich der Pfeiffer-Halle auch über eine Mischnutzung nachzudenken. Dies mit der Begründung, „das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen“, falls der Landrat eine komplette Verlagerung des Schulsports aufs Campus-Gelände nicht garantieren kann.

Mit Verlaub: Eine Mischnutzung der Pfeiffer-Halle ist jetzt schon gegeben. Und sie lässt dieses Gebäude als das erscheinen, was es nun einmal ist: als eine Mehrzweckhalle, in der sich hin und wieder ein Vertreter der Kultur verirrt. Es wäre mit Blick auf eine von vielen Menschen in dieser Stadt gewünschte Kulturstätte auf dem geplanten Biedensand-Campus schon ein billiger Kompromiss, wollte die Politik auch künftig eine Mischnutzung betreiben.

Unterdessen hält die CDU an der Campus-Variante fest und begründet dies damit, dass noch längst nicht alle Synergien ernsthaft geprüft worden seien. Damit hat sie durchaus recht; denn bisher ist die Diskussion von einer durch Landrat Engelhardt in den Raum geworfenen Investitionssumme von 14 Millionen Euro bestimmt worden, aber nicht von seriösen Berechnungen. Eine Summe, deren abschreckende Wirkung im Nachhinein beinahe kalkuliert wirkt.

Dabei irritiert zum anderen, dass es zwischen der Position der Lampertheimer CDU und jener des CDU-Landrats keinerlei Übereinstimmung gibt. Während die CDU noch von einer Kulturstätte auf dem Campus schwärmt, schickt Christian Engelhardt ein Schreiben an die Lampertheimer Verwaltungsspitze, in dem er Sympathien für den Umbau der Pfeiffer-Halle bekundet. Damit ist in der ganzen Debatte nicht nur die Kulturstätte im Nirwana gelandet, sondern auch der Anspruch, einem Thema von diesem Rang eine konstruktive politische Auseinandersetzung zu widmen.