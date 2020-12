SPD: Dank Einsparungen Finanznöte überwinden

Lampertheim.Die Kreisumlage sinkt, die Stadt Lampertheim muss dennoch mehr zahlen. Klingt paradox, ergibt im Umkehrschluss aber Sinn und hängt von der Perspektive ab: Durch die geplante Senkung der Kreisumlage um 0,5 Punkte – vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags – spart die Stadtkasse rund 270 000 Euro im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung mit unveränderter Umlage, so die Rechnung von Kreis-Kämmerer Karsten Krug (SPD).

Die Stadt hat darauf naturgemäß einen anderen Blickwinkel. Zieht man nämlich die Zahlen aus dem Vorjahr heran, sind die Abgaben merklich gestiegen. Rund 700 000 Euro mehr muss die Stadt an Kreis- und Schulumlagen entrichten. Das liegt aber nicht an Erhöhungen des Kreises, sondern an den grundlegenden Mechanismen der Umlage und der relativ starken Steuerkraft Lampertheims im Kreis. Ohne eine Senkung der Hebesätze waren im städtischen Haushalt Mehrkosten von etwa einer Million Euro eingeplant.

Insofern begrüßen auch die Lampertheimer Sozialdemokraten den Vorstoß des hauptamtlichen Beigeordneten Karsten Krug, der beim Kreis für die Finanzen zuständig ist. Der Haupt- und Finanzausschuss des Kreises hat sich mit dem Zahlenwerk bereits befasst, der Kreistag wird in seiner Sitzung am Dienstag, 7. Dezember, über den Haushalt entscheiden.

Mit der Senkung entlaste man die kommunalen Haushalte um insgesamt 2,15 Millionen Euro, wie Krug bei einer Videokonferenz mit den Lampertheimer Genossen mitteilte. Möglich gemacht hätten das ein unerwarteter Geldregen aus Berlin und die neusten Berechnungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Hessen, die beim vorigen Entwurf noch nicht vorgelegen hätten. Die Zahlen aus dem hessischen Finanzministerium hätten zwar keine positiven Auswirkungen auf den Kreis-Haushalt. Die Schlüsselzuweisungen hätten sich vielmehr zugunsten der Städte und Gemeinden verändert. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, wie in Lampertheims Fall, auch eine höhere Umlage an den Kreis.

Weil sich der Bund deutlich stärker an den Mietkosten von Hartz-IV-Empfängern beteiligt, entspannt sich die Haushaltslage. 9,5 Millionen Euro erhält der Kreis als Sonderzahlung aus Berlin. Der bisherige Zuschuss von 50 Prozent wurde auf 75 Prozent angehoben – auch rückwirkend für 2020. Der Geldbeutel des Kreises, so Krug, sei nun „gut gefüllt“. Das will der Kämmerer mit der Senkung der Kreisumlage „an die Städte und Gemeinden weitergeben“. „Eine gute Nachricht“, wie SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt fand. Er hoffe, mit den Einsparungen die aktuellen Finanznöte überwinden zu können. ksm

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.12.2020