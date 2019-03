SPD erwartet enormen Zeitdruck

Lampertheim.Kritik am bisherigen Vorgehen der Verwaltung bei der Diskussion über das Für und Wider einer Kulturstätte auf dem geplanten Biedensand-Campus musste Bürgermeister Gottfried Störmer in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses hinnehmen. Nach seinen Informationen hat die Stadt diesbezüglich an mehreren Zusammentreffen mit Vertretern des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft teilgenommen, um die kommunalen städteplanerischen Inter-essen zu verdeutlichen.

Problem Altrheinhalle

SPD-Fraktionschef Marius Schmidt äußerte an dieser Stelle die Einschätzung, die Politik hätte zu einem früheren Zeitpunkt an den Gesprächen beteiligt werden müssen. So liege auf der Frage, wann Ersatz für die abbruchreife Altrheinhalle geschaffen werden könne, ein enormer Zeitdruck. Betroffen seien vor allem Sportvereine, die in der Halle trainierten. Diese litten schon jetzt unter zeitlichen beziehungsweise räumlichen Engpässen.

Laut Bürgermeister Störmer konnte sich die Stadt gegenüber den Kreisvertretern mit ihrer Ansicht durchsetzen, dass zwischen dem Abriss der Altrheinhalle und dem Bau einer neuen Sporthalle nicht maximal viel Zeit verstreichen dürfe.

Auch FDP-Fraktionschef Thomas Bittner äußerte im Ausschuss sein „Befremden“ über die nur schleppende Einbeziehung der politischen Gremien in die Diskussion über den Campus. Der Liberale sprach von „schlechtem politischen Stil“. urs

