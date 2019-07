SPD fährt mit dem Rad durch Hofheim

Hofheim.Der SPD-Ortsbezirk Hofheim veranstaltet am Montag, 15. Juli, ab 18 Uhr seine Sommertour. Die Hofheimer Einwohner sind zu dieser kleinen Rundfahrt mit dem Fahrrad eingeladen.

Treffpunkt ist um 18 Uhr am Alten Rathaus. Die Tour führt zu dem Bauvorhaben der Baugenossenschaft in der Erzberger Straße, dann zum Baugebiet „Bibliser Weg“. Nächste Station ist der Startpunkt des Hofheimer Rundweges an der Verlängerung Karlsbader Straße. Durch die Bahnhof-Unterführung geht es zur Raiffeisenbank. Danach führt die Tour am fertiggestellten Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus vorbei zum Vereinsheim der Kleintierzüchter. Dort soll es bei einem gemütlichen Zusammensein Gelegenheit zu interessanten Gesprächen geben. fh

