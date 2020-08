SPD fordert Lkw-Verbot

Hofheim.Guten Zulauf hatte die Sommertour der Sozialdemokraten beim Start am Alten Rathaus in Hofheim. Silke Lüderwald, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins (Bild), freute sich über die große Resonanz. Mit dabei waren Erster Stadtrat Jens Klingler sowie der Lampertheimer SPD-Fraktionsvorsitzende und Kreistagsabgeordnete Marius Schmidt, der die positive Entwicklung der Partei herausstellte. „Wir haben in Hofheim einiges bewegen können“, sagte Schmidt und erinnerte an den Bürgerhausumbau, die neue Kinderkrippe, den Umbau des Familienzentrums, die bauliche Entwicklung im Bibliser Weg und der Erzberger Straße.

Um auf Wachstumskurs zu bleiben, soll die Erschließung des Baugebiets „Im langen Gräbel“ vorangetrieben werden. „Es ist schade, dass so ein Grundstück leersteht“ befand Lüderwald mit Blick auf die Alte Schule, die sich im Besitz des Kreises Bergstraße befindet. „Wir wären bereit, sie für zwei Euro zurückzunehmen“, hielt die SPD-Chefin symbolisch eine entsprechende Münze in die Höhe. Lüderwald könnte sich eine anderweitige Nutzung, etwa durch die Hofheimer Vereine, vorstellen. Schmidt bestätigte die Bemühungen der Stadt, sich mit dem Kreis zu einigen.

Verkehr und Mobilität

Ein Dorn im Auge ist den Genossen der zunehmende Schwerlastverkehr in Hofheim. Vehement fordern sie ein Durchfahrtsverbot für Lkw. Schmidt warb dafür, ein Sonderförderprogramm der Bundesregierung für die Überplanung des Bahnhofsgeländes zu nutzen. Es sollen eine weitere Next-Bike- sowie eine Car-Sharing-Station errichtet werden. Mit dem Bundesförderprogramm „Smart City“ im Rücken kann sich Lüderwald auch ein intelligentes Beleuchtungssystem für die verlängerte Karlsbader Straße vorstellen.

Schmidt würdigte den Einsatz der früheren Ortsvorsteherin Rita Rose für die Buslinie 642 nach Worms. „Es ist wichtig, dass die Linie wiederkommt, wir brauchen sie“, verwies Schmidt auf eine Unterschriftensammlung und den Schulterschluss mit Nordheim für die Linie, die in den neuen Nahverkehrsplan aufgenommen werden soll. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.08.2020