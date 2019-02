SPD fordert vom Land mehr Geld für Kinderbetreuung

Lampertheim. „Das schaffen wir nicht mehr. Da brauchen wir die Unterstützung des Landes.“ Mit mahnenden Worten versucht Jens Klingler, Erster Stadtrat, Sozialdezernent und Kämmerer in Personalunion, die Reißleine zu ziehen. In Sachen Kinderbetreuung sieht er die Kommunen im Ganzen und Lampertheim im Besonderen an die Grenzen des finanziell Machbaren kommen. In diesem Jahr wird die Stadt für

