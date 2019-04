SPD für Erhalt der Rathaus-Außenstelle

Hüttenfeld.„Wir haben in Hüttenfeld viel bewegt und werden wahrgenommen.“ So schloss Ortsvorsteher und SPD-Ortsbezirksvorsitzender Karl Heinz Berg seinen Bericht im Rahmen der Jahreshauptversammlung der SPD Hüttenfeld im Clubraum des Bürgerhauses. Zuvor hatte Berg skizziert, dass die SPD durch die Arbeit im Ortsbeirat Erfolge erzielen konnte: „Die Geruchsbelästigung bei der Süpro ist gesunken. Ferner konnte der Behindertenparkplatz am Bürgerhaus eingezeichnet werden und eine Elektrotankstelle folgt nun“, so Berg.

Ebenso hat der Arbeitskreis „Unser Dorf“ weitere Aktionen geplant. Am Samstag, 14. September, von 11 bis 16 Uhr soll der erste Hüttenfelder Hof- und Garagenflohmarkt stattfinden. Interessierte können sich noch per E-Mail an hofflohmarkt.huettenfeld@gmail.com anmelden.

Wichtiges Thema für die SPD werden der Erhalt und der Ausbau der Leistungen der Verwaltungsaußenstelle Hüttenfeld sein. Dies unterstrich auch der Vorsitzende der Lampertheimer SPD, Jens Klingler. Marius Schmidt, SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtparlament, berichtete von den Bemühungen um eine Buslinie von der Kernstadt über Hüttenfeld an den Heppenheimer Bahnhof sowie von der bevorstehenden Einrichtung von Rundwanderwegen rund um Lampertheim und um Hüttenfeld.

Termine mit Tradition

Zum Abschluss der Versammlung lud Berg die Bevölkerung wieder zu den beiden traditionellen Veranstaltungen der Hüttenfelder SPD ein: Am Freitag, 17. Mai ab 18 Uhr findet das jährliche Turnier „Boule und Politik“ auf der Boule-Anlage bei den Kleingärtnern statt. Und am Montag, 1. Juli, macht ab 18 Uhr die Sommertour der SPD in Hüttenfeld Station. Dieses Mal wird die Firma Wolff besichtigt, anschließend ist eine Einkehr mit Essen und Trinken bei den Hüttenfelder Kleingärtnern geplant. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019