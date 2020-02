SPD: „Gegen die Interessen der Stadt“

Hüttenfeld.Das Internat des Litauischen Gymnasiums in Hüttenfeld bekommt einen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von 70 000 Euro. Die AfD im Hessischen Landtag hatte in der Haushaltsdebatte vom 28. Januar unter anderem gefordert, diese Mittel zu streichen. Das hat in Lampertheim protestartige Reaktionen ausgelöst.

In dem vom AfD-Fraktionsvorsitzenden Robert Lambrou unterzeichneten Haushaltsantrag heißt es zur Begründung: „Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Darstellung im Leistungsplan und der Selbstdarstellung der Schule. Nach Aussage der Schule werden vorwiegend einheimische Kinder beschult und es besteht eine Anerkennung als Privatschule.“

Um eine Stellungnahme gebeten, antwortete der haushaltspolitische Sprecher der AfD, Erich Heidkamp, der Antrag sei einer von vielen zu einem ganzen Bündel von Haushaltspositionen. Einzeln herausgegriffen, wirke er so, als wolle die AfD das Litauische Gymnasium in besonderer Weise treffen. Dies sei aber nicht der Fall. Allerdings seien die Fördermittel des Landes angesichts der Haushaltssituation grundsätzlich kritisch zu beleuchten. Einen detaillierten Einblick der Arbeit des Litauischen Gymnasiums wolle man sich gegebenenfalls bei einem Besuch verschaffen. Womöglich werde der Antrag dann auch revidiert.

CDU: „Dummer“ Antrag

Der Fraktionsvorsitzende der Lampertheimer SPD, Marius Schmidt, sieht im Antrag der AfD ein Handeln gegen die Interessen der Stadt: „Wir stehen ohne Wenn und Aber zum Litauischen Gymnasium in unserer Stadt. Es ist bezeichnend, dass die AfD eine Schule gegen Rassismus, die Internationalität und Völkerverständigung lebt, offensichtlich empfindlich treffen und Zuschüsse streichen will.“ CDU-Parteichef Franz Korb bezeichnete es als „dumm“, den Zuschuss für das Litauische Gymnasium streichen zu wollen. Korb war selbst Mitbegründer des Fördervereins der Schule. Diese habe als völkerverbindende Einrichtung eine wichtige politische Funktion und sei zudem eine „kulturelle Bereicherung“.

FDP-Fraktionsmitglied Thomas Bittner reagiert „total befremdlich“ auf den Vorstoß der AfD-Landtagsfraktion. Es sei zudem nicht richtig, dass es sich bei der Litauischen Schule um eine Privatschule handele. Dies treffe lediglich für das Internat zu. Dass die Schule auch einheimische Kinder aufnehme, sei gerade eine Voraussetzung für die Förderfähigkeit einer solchen Einrichtung. Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel teilt in gleicher Weise die Kritik an der beantragten Streichung des Landeszuschusses für das Litauische Gymnasium.

Bürgermeister Gottfried Störmer, der sich einer Dienstaufsichtsbeschwerde der AfD wegen seiner Rede zum 9. November am Platz der ehemaligen Synagoge verantworten muss (siehe nebenstehenden Bericht), erklärte auf Anfrage, das Gymnasium habe als Bindeglied zwischen zwei europäischen Staaten eine wichtige Funktion. Schüler unterschiedlicher Nationalität lernten und lebten zusammen. „Das ist gelebtes Europa“, unterstrich der Verwaltungschef. urs

