Dank der Unterstützung durch den sozialdemokratischen Kreisbeigeordneten Karsten Krug werde es 2019 voraussichtlich wieder eine Busverbindung zwischen Lampertheim und dem Kreiskrankenhaus in Heppenheim geben, unterstrich Schmidt das Engagement seiner Parteifreunde für den Öffentlichen Nahverkehr. Schmidt kündigte obendrein weitere Schritte in der interkommunalen Zusammenarbeit im Mittelzentrum Ried an. Nach dem Scheitern eines gemeinsamen Abwasserzweckverbands mit den Riedkommunen müsse die Devise lauten: „Nicht weniger, sondern mehr Zusammenarbeit.“ Schmidt skizzierte auch die Grundzüge einer „kommunalen Entwicklungspolitik“. Diese strebe auf Initiative der Jusos an, die Ursachen für die aktuellen Flüchtlingsbewegungen durch kommunales Engagement zu bekämpfen.

Von Vereinschef Jens Klingler erhielt der Landtagskandidat verbalen Rückenwind: „Du hast der SPD Lampertheim ein Gesicht und ein Herz gegeben. Du hast es verdient, nach Wiesbaden zu kommen.“ Anschließend wählten die Parteimitglieder den 18-köpfigen Vereinsvorstand mit Jens Klingler an der Spitze en bloc und einstimmig. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.04.2018