SPD hat vollen Kalender

Mit einer Urkunde in knallrotem Umschlag wurden langjährige Mitglieder der SPD während der Jahreshauptversammlung geehrt. Gemeinsam mit den Ortsverein-Verantwortlichen stellten sie sich anschließend für ein Foto auf. © fh

Hofheim.Als stabil bezeichnete die Vorsitzende des Hofheimer SPD-Ortsvereins, Silke Lüderwald, bei der Jahreshauptversammlung die Zahl der Mitglieder. Zwei Eintritte habe die Partei 2017 in Hofheim verzeichnen können. Damit gehören 56 Frauen und Männer in dem Stadtteil der Sozialdemokratischen Partei an. Mehr als die Hälfte der Mitglieder sei zwischen 35 und 60 Jahre alt sind, berichtete Lüderwald

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2572 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.05.2018