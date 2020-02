SPD kritisiert Schließung

Hofheim.Zum 1. April will die Sparkasse Worms-Alzey-Ried unter anderen auch ihre Geschäftsstelle in Hofheim schließen und als SB-Stelle weiterführen. Darüber informiert die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Grund sei die zurückgehende Nutzung kleinerer Geschäftsstellen durch die Kunden. Gleichzeitig wählten immer mehr Kunden die digitalen Zugangswege zur Sparkasse. Die Bank baue parallel ihre großen Beratungscenter aus, so in Osthofen und in Alzey.

Die Hofheimer SPD kritisiert die angekündigte Umstellung der Sparkassenfiliale in der Ortsmitte auf reine SB-Automaten: „Von einem öffentlich-rechtlichen Kreditinstitut sind wir sehr enttäuscht. Statt die Nahversorgung in der Fläche zu stärken, zieht sich die Sparkasse aus Hofheim zurück. Ab sofort sind statt echten Ansprechpartnern nur noch Automaten in der Filiale zu finden; gerade für ältere Bürger ein Verlust“, kritisiert die Vorsitzende der SPD Hofheim, Silke Lüderwald.

Die Sozialdemokraten wollen in der kommenden Sitzung des Hofheimer Ortsbeirates eine Resolution einbringen, die sich mit der angekündigten Umstellung auseinandersetzt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.02.2020