Hofheim.Der SPD-Ortsbezirk Hofheim bietet am Montag, 25. Juni, 18 Uhr, eine Sommertour an. Hofheimer Bürger sind zu dieser kleinen Rundfahrt mit dem Fahrrad eingeladen. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Alten Rathaus. Dort werden zunächst die neue Verwaltungsaußenstelle und das Trauzimmer besichtigt. Weiter geht es zur Raiffeisenbank, wo Architekt Harald Heiser das Neubau-Vorhaben vorstellen wird. Vorbei an der alten Grundschule führt die Route zum Luisenweg, um das dortige Pilotprojekt „Verkehrsberuhigung“ zu begutachten. Die nächste Station ist das Baugebiet Bibliser Weg. Am Bürgerhaus gibt es weitere Baumaßnahmen zu sehen.

Durch den Dieulouard-Park geht es zum Bahngelände, das in diesem Jahr neu überplant wird. Am Fliederweg wird die Wirkung der Lärmschutzwand überprüft. Der Abschluss ist beim Kleintierzuchtverein, wo Gelegenheit zu interessanten Gesprächen geboten wird. fh