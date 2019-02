SPD lehnt CDU-Idee ab

Lampertheim.Eine klare Absage erteilt die Lampertheimer SPD der Idee der CDU-Fraktion im Stadtparlament einer „interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Bau- und Betriebshöfe auf dem ehemaligen Energieparkgelände der Biogasanlage“ in Bürstadt. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit soll die Stadtverwaltung prüfen – wenn es nach der CDU geht. Das lehnt die SPD ab.

Lampertheim könne mit einer räumlichen Erweiterung seiner Technischen Betriebsdienste nicht warten, bis in der Nachbarstadt Entscheidungen gefallen seien, erklärte Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt gestern gegenüber der Presse. „Wir haben Handlungsdruck.“ Da Lampertheim auch keine jahrelange Neubauphase gebrauchen könne, favorisiere die SPD ganz klar eine innerstädtische Lösung – bevorzugt auf dem Gelände von Energieried in der Industrie ganz in der Nähe des jetzigen Standorts. Der städtische Versorger baut derzeit ein neues Gebäude am Wilhelm-Herz-Ring im Gewerbegebiet Wormser Landstraße.

„Wir brauchen jetzt eine Entscheidung“, forderte Schmidt mit Blick auf den Antrag der CDU für die Sitzung des Stadtparlaments gestern Abend. swa

