SPD möchte politisches Ehrenamt stärken

Lampertheim.Mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein sieht der Vorsitzende der SPD Bergstraße, Marius Schmidt, dem bevorstehenden Parteitag entgegen. Das gilt auch für die Wahlen zum Vorstand, die die Sozialdemokraten am Samstag, 26. Oktober, in Lampertheim abhalten wollen. Schmidt ist seit zwei Jahren Parteichef; er kandidiert abermals für den Chefposten im Unterbezirk, der ihn im vergangenen Jahr eigentlich in die Landtagsfraktion katapultieren sollte.

Daraus ist bekanntlich nichts geworden. Doch das hat den politischen Elan des bekennenden Sozialdemokraten, der auch die Fraktion im Lampertheimer Stadtparlament anführt, nicht gebrochen. „Seine“ politischen Themen verfolgt er auf kommunaler Ebene genauso konsequent wie auf regionaler. Diesbezüglich rechnet er sich und seinen Kreisgenossen im Koalitionsverbund mit der CDU im Rückblick konkrete Verdienste zu.

Beispiel: Die Kosten der Unterkunft wurden kreisweit erhöht. Die Folge: Hartz-4-Empfänger erhalten 20 Prozent mehr Zuschüsse zum Wohnen. Auch klimapolitisch habe diese Koalition dank der SPD-Initiativen Akzente setzen können, etwa in Form eines Klimaschutzkonzeptes oder der Erhöhung der Vereinsförderung unter ökologisch-energetischen Gesichtspunkten. Mensen erhielten jetzt verstärkt Mahlzeiten aus regionalen Produkten.

Das politische Ehrenamt will die SPD ebenso stärken – auch aus eigenem Interesse. Zu diesem Zweck soll beim Parteitag eine Satzungsänderung zur Einberufung eines Mitgliederplenums beschlossen werden. Ergänzend zu Parteitagen sollen Mitgliederversammlungen einberufen werden. Auch sollen Arbeitsgemeinschaften beratende Mitglieder zu Parteitagen entsenden können.

Unabhängig von Parteimitgliedschaft und Mandat sollen Menschen, die in der SPD mitarbeiten wollen, Aktionsfelder je nach Inter-essenlage vorfinden. Auf der Grundlage einer Kommunalakademie, die wechselweise in Städten und Gemeinden des Kreises tagt, soll politischer Nachwuchs für ein Parteiengagement ausgebildet werden. Der Schwerpunkt liege hierbei auf regionaler Zusammenarbeit. Die Fraktionsvorsitzenden des Mittelzentrums Ried arbeiteten bereits auf dieser Basis zusammen.

Im Gespräch mit dieser Zeitung kündigt Schmidt ferner einen gemeinsamen Antrag der SPD-Ortsvereine Lampertheim und Bensheim an, der die Forderung von Bürgern nach Abständen von Starkstromleitungen zu Wohngebieten unterstützt. Er gipfelt in der Forderung nach einer Erdverkabelung beim Ausbau des Netzes. Über den Bezirksparteitag soll dieser Antrag schließlich auf dem Bundesparteitag landen und dort beraten werden.

Essentials für die Koalition

Von Lampertheim lernen hieße nach Auffassung Marius Schmidts auch, nach dem Vorbild eines Jugendbeirats eine Kreisjugendvertretung aufzubauen. Dafür will sich die SPD in den Verhandlungen mit dem Koalitionspartner ebenso einsetzen wie für ein kreisweites Zuschussprogramm zugunsten der Förderung kommunalen Wohnraums. Punkte wie diese zählen für den Kreis-SPD-Chef durchaus zu den Essentials für eine gedeihliche Fortführung der Koalition. So stehen 2021 Kommunalwahlen und Landratswahlen an. Für Marius Schmidt beginnt am 26. Oktober denn auch wieder der Wahlkampf.

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019