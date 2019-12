SPD schickt den Nikolaus

Die Hofheimer SPD greift für die Kinder tief in den Sack. © fh

Hofheim.Für ein Strahlen in vielen Kinderaugen sorgte die Nikolausfeier der Hofheimer Sozialdemokraten. Dabei konnte auch der kurzfristige Stromausfall draußen an den Buden vor dem Bürgerhaus in Hofheim die gute Grundstimmung nicht trüben. Kurzerhand verlegten die Akteure die Aktivitäten ins Foyer. Dort wurden eifrig Waffeln gebacken, Glühwein und Kinderpunsch gewärmt. „Wir trotzen dem Stromausfall, sind super zufrieden“, freute sich Heike Hildebrand, gemeinsam mit Rita Rose hinter den Waffeleisen, über den enormen Zuspruch.

Ins Nikolausgewand war Marc Bauer geschlüpft, der Süßigkeiten an die Kleinen verteilte. Für die Kinder gab es Waffeln und Kinderpunsch gratis. Das Wonnegauer Puppentheater, längst Dauergast bei den Genossen, hatte diesmal die Geschichte von „Knut, der kleine Eisbär“ mitgebracht. Sarah Bossli bekam den verdienten Applaus für ihre Darbietung. Für den Nachhauseweg spendierten die Sozialdemokraten den Kleinen noch Kinderschokolade. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019