Anzeige

Lampertheim.Die SPD Lampertheim lädt für heutigen Montag, 9. Juli, zu ihrer dritten Station der diesjährigen Sommertour ein. Es geht in den Stadtteil Rosengarten. Um 18 Uhr wird ein Fest auf dem Platz neben der Alten Schule in der Rheingoldstraße gefeiert. Neben Gegrilltem, kühlen Getränken und Gesprächen stehen auch kurze Ansprachen zu aktuellen Themen von Seiten der SPD Lampertheim an. Die Bevölkerung ist eingeladen.

Die Lampertheimer CDU hat der Bürgerkammer Rosengarten vor einer Woche einen Besuch abgestattet (wir berichteten). Für heutigen Montag, 18 Uhr, laden die Christdemokraten unterdessen zu einer Besichtigung der Polizeistation Lampertheim-Viernheim ein. red