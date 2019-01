SPD verspürt neue Stärke

Hofheim.Im vollbesetzten Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins hielten die Hofheimer Sozialdemokraten ihren traditionellen Jahresempfang ab. In Vertretung von Parteichefin Silke Lüderwald brachte Hans Hahn seine Vorfreude über ein „politisch aktives neues Jahr“ zum Ausdruck. Neben der Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht, Bürgermeister Gottfried Störmer, dessen Vorgänger Erich Maier, der ehemaligen Ortsvorsteherin Rita Rose und dem SPD-Kreisvorsitzenden Marius Schmidt begrüßte Hahn auch einige Magistratsmitglieder, Hüttenfelds Ortsvorsteher Karlheinz Berg und Gesnossen aus Nordheim.

Nicht allzu erfreulich aus Sicht der Genossen fiel Hahns Jahresrückblick auf 2018 mit einem desaströsen Ergebnis bei den Landtagswahlen von 18,76 Prozent in Hofheim aus. Mut schöpft Hahn aus den 24,26 Prozent, die Landtagskandidat Marius Schmidt erzielen konnte. „Der Wahlkampf hat die SPD Lampertheim wieder stark gemacht“, lobte Hahn den SPD-Hoffnungsträger aus Lampertheim.

Obwohl die Genossen im Ortsbeirat die Mehrheit an die CDU verloren haben, wurden alte SPD-Anfragen und Anträge noch umgesetzt, darunter die Bordsteinabsenkungen sowie Park & Ride-Möglichkeiten auf der Westseite des Bahnhofes, Bushaltestellen im „Korea“, der Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr, die Zufahrt zur Kläranlage sowie die Radwegeverbindung in Wehrzollhaus.

An Plänen für 2019 nannte Hahn die abschließende Umgestaltung des Bürgerhauses mit der Fertigstellung des Geländes vor dem ehemaligen Gaststätteneingang sowie die Außenanlage hinter dem Bürgerhaus, nicht zuletzt den Treppenlift zum Keller für behinderte Bürger. Angekündigt, allerdings noch nicht umgesetzt sind die Bahnübergänge Bibliser Weg, Bahnhofstraße und der Fußgängerübergang in der Bahnhofstraße.

An wichtigen Vorhaben für 2019 führte Hans Hahn das Bahnhofsumfeld mit dem alten Schulhof, ein Park & Ride-Bereich auf der Ostseite des Bahnhofs, die Verbesserung des Feldweges am Mühlgraben zu einem Fuß- und Radweg, die Beleuchtung in der Verlängerung der Karlsbader Straße sowie die Biotopvernetzung auf.

Anwohner werden befragt

Der Pilotversuch verkehrsberuhigter Straße im Luisenweg habe sich bewährt, so dass dieses auch in den Parallelstraßen nach einer noch ausstehenden Anwohnerbefragung umgesetzt werden könnte. Nicht von der Politik initiiert, aber als durchaus wichtig für Hofheim bezeichnete Hahn die Entstehung von zwölf Reihenhäusern im Bibliser Weg durch die Deutsche Reihenhausgesellschaft. Nach dem Fund von Knochen und Brunnen soll ab Monatsende gebaut werden. Die gleiche Firma beabsichtigt auch das Gelände zwischen der Bahnlinie und der Karlsbader Straße zu bebauen.

Während die Hofheimer Genossen im vorigen Jahr noch alle ihre kulturellen Veranstaltungen bewältigen konnten, sieht es für 2019 nicht allzu rosig aus. Neben dem Ostertanz wird auch das Kinderfest im Sommer nicht mehr angeboten. „Wir schaffen das einfach nicht mehr“, so Hahn zur personellen Situation an Helfern. Es bleiben die Sommertour, Kerbebeteiligung und das Kindernikolausfest.

Die Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht blickte in ihrem Grußwort auf die Bundespolitik. Sie ging dabei auf die zehn Milliarden Euro schwere Entlastung von Familien durch die Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages ein. Bürgermeister Gottfried Störmer warnte in seinen Ausführungen vor einem Rechtsruck bei den anstehenden Europawahlen und forderte alle demokratischen Kräfte der Mitte zum Einsatz für Werte wie Freiheit und Toleranz auf.

SPD-Kreisvorsitzender Marius Schmidt freute sich über die Dachsanierung der Sporthalle, weitere Absenkungen der Bordsteine und die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes. Hinzu kämen der Bau neuer bezahlbarer Wohnungen durch die Baugenossenschaft in der Erzberger Straße. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 21.01.2019