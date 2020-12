SPD vor dem Start in den Wahlkampf

Lampertheim.Noch einmal kurz Luft holen, dann will die Lampertheimer SPD in den Wahlkampf durchstarten. Noch mitten in der Corona-Pandemie, sind jedoch auch den Sozialdemokraten Grenzen gesetzt, was den direkten Kontakt zu ihren Wählern betrifft. Sie setzen deshalb auf elektronische Medien und Begegnungen im Freien. Mit dem Verkauf einer von Sophie Fechtig künstlerisch gestalteten Postkarte zugunsten des

...