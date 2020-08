SPD will Lampertheim entschleunigen

Lampertheim. Während CDU, Grüne und FDP noch keine Anstalten unternommen haben, um den Kommunalwahlkampf anzuheizen, hat die Lampertheimer SPD bereits Grundzüge ihres Wahlprogramms veröffentlicht („SHM“ vom 2. Juli) und es unter ein Leitbild gestellt: Lampertheim - eine entschleunigte Stadt.

Interessant daran ist nicht nur die scheinbar anachronistische Zielsetzung - ein Städtchen von eher dörflichem Charakter verdörflichen zu wollen -, sondern die Tauglichkeit, zumindest die Diskussionswürdigkeit dieses Leitbilds jenseits aller parteipolitischen Programmatik. Denn die Ausgangsfragen, die laut SPD-Vordenker Marius Schmidt im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ zur Entwicklung eines Leitbildes geführt haben, sind von allgemeinem kommunalen Interesse: „Was sind wir? Was wollen wir sein? Und wie kommen wir da hin?“

Die nüchterne Bewertung der Ausgangslage zeigt: Lampertheim ist keine brodelnde Metropole. Es sollte auch keine zu werden versuchen, weil ihm hierzu alle Voraussetzungen fehlen. Dies bedeutet im kommunalen Wettbewerb aber keineswegs: Stagnation und Resignation. Sondern eine Besinnung auf die eigentlichen Qualitäten, die es zu entwickeln gilt. Zu diesen Qualitäten zählt Marius Schmidt die ruhige Wohnlage, die Einbettung in die Natur und ein lebendiges Kulturleben. Auch gewinnt Lampertheim mit der Auszeichnung eines attraktiven Standorts für Fach- und Führungskräfte sowie als Kompass-Kommune zusätzlich Profil. Das Zertifikat als kinderfreundliche Stadt ist in Greifweite.

Dass sich Lampertheim hingegen nicht an einer Einkaufsstadt wie Mannheim messen kann, muss laut Marius Schmidt kein Nachteil sein. Denn zwischen einer Wohnstadt und einer Einkaufskommune gibt es aus Sicht des Vorsitzenden der Bergsträßer Sozialdemokraten und des Spitzenkandidaten der Lampertheimer SPD für die Kommunalwahlen am 14. März 2021 keinen qualitativen Unterschied. Im Gegenteil: Eine Stadt, die der Ideologie des ungebremsten Fortschritts und der hektischen Steigerungsraten entsagt, partizipiere vom gesellschaftlichen Wertewandel.

Dieser sei gekennzeichnet vom Bedürfnis nach weniger Wettbewerb und Schnelllebigkeit zugunsten von Solidarität und Nachhaltigkeit. Unter dem Label „Cittaslow“ - langsame Stadt - haben sich bislang 21 Städte und Gemeinden zusammengeschlossen, die sich dem Leitbild der Entschleunigung verpflichtet haben. Als erste hessische Kommune gehört dem Netzwerk auch die Bergsträßer Kommune Zwingenberg an.

Lampertheim könnte eine weitere sein. Dank ihrer für den Tagestourismus attraktiven Lage, ihren landwirtschaftlichen Produkten und ihren sozio-kulturellen Potenzialen ließe sich unter „Cittaslow“ eine Marke entwickeln, die der kommunalen Identität entspricht - anstatt sie zu verleugnen. Die Corona-Krise hat es nach Beobachtung von Sozialdemokrat Schmidt an den Tag gebracht: Noch nie wurden mehr Wanderkarten für die Region zwischen Odenwald und Rhein verkauft als in diesen Wochen. Urlaub in der Heimat erfreut sich größter Beliebtheit. Die Nachfrage nach heimischen Angeboten und Produkten boomt. Einen entsprechenden politischen Beschluss vorausgesetzt, ließe sich die Koordination des Entschleunigungsprozesses in die Hände des Lampertheimer Stadtmarketings legen. In Zwingenberg war diesem Prozess eine Bürgerversammlung vorausgegangen.

Das Bild einer entschleunigten Stadt trägt für die Lampertheimer SPD freilich auch sozialethische Züge. Es ist von der Vorstellung geprägt, keine Bevölkerungsgruppe auszugrenzen und von Entwicklungsprozessen auszuschließen - weder Alte, Arme, Behinderte, Kinder noch Migranten. Leitbild für die Innenstadtentwicklung ist denn auch nicht das gentrifizierte, nur noch wohlhabenden Schichten zugängliche Viertel, sondern die Schaffung einer hohen Aufenthaltsqualität. Innenstädte sollten Orte der Begegnung sein, so das Ziel.

Sogar einen sozialpsychologischen Ansatz kann SPD-Chef Marius Schmidt mit diesem Leitbild verknüpfen. Er lasse sich auf die schöne Formel bringen: „Der Lampertheimer soll versöhnt werden mit sich selbst.“

© Südhessen Morgen, Montag, 10.08.2020