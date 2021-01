SPD will Tauschbörse für Wohnungen

Lampertheim.Wohnraum in städtischem Gebiet wird immer knapper – und damit immer teurer. Insbesondere in Ballungsgebieten wie dem Kreis Bergstraße ist günstiger und geeigneter Wohnraum Mangelware. Dabei, so die Meinung mancher Experten, schlummern in vielen Städten tausende Quadratmeter praktisch ungenutzter Wohnraum. Auch die Lampertheimer SPD sieht in der Spargelstadt noch ungenutztes Potenzial: etwa in übergroßen Wohnungen von alleinstehenden Senioren. „Neben einer bereits guten Bautätigkeit ist Kreativität gefragt“, sagt Marius Schmidt. Eine freiwillige Wohnungs-Tauschbörse soll deshalb ein Baustein seiner neuen Strategie sein. Eine neue, zentrale Service-Stelle in der Verwaltung soll künftig alle Wohnanliegen bündeln.

Rat holten sich die Sozialdemokraten bei Rechtsanwalt Dietrich Schwarz aus Mainz. Der ehemalige Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden stellte in einer Videokonferenz ein derartiges Modell vor. Die Theorie klingt vielversprechend: Die Kinder sind seit Jahrzehnten ausgezogen, ihre Zimmer stehen praktisch leer. Der große Garten ist kaum noch zu bewirtschaften, auch der Gang in den ersten Stock schmerzt mehr und mehr. Eigentlich würde sich die Rentnerin gerne wohnlich verkleinern. Allein es fehlt an bezahlbaren Ersatzangeboten. Auf der anderen Seite suchen viele junge Paare mit Zuwachs händeringend nach größeren Wohnungen. Die SPD will diesen Bedarf zusammenbringen.

Geht es nach den Sozialdemokraten, soll für genau solche Fälle eine Tauschbörse geschaffen werden. Doch wie praxistauglich ist das? Glaubt man der Umfrage eines darauf spezialisierten Kölner Unternehmens, wäre jeder Zweite im Alter bereit, in eine kleine Wohnung umzuziehen. „Damit könnten wir einen Beitrag leisten, passenden Wohnraum zu aktivieren ohne neue Flächen zu verbrauchen“, findet Marius Schmidt.

Allerdings wissen auch die Genossen, dass die Umsetzung kompliziert werden könnte. Wer regelt die Mietpreise beim Tausch? Wollen Senioren tatsächlich ihre liebgewonnene Bleibe verlassen? Funktioniert das auch bei Eigentum? Was, wenn der Vermieter nicht mitmacht? All das könnte künftig eine zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung klären, die personell mit einer Vollzeitstelle besetzt werden soll. Eine neue Stelle müsse dafür nicht geschaffen werden. Stattdessen will der designierte Erste Stadtrat Ressourcen bündeln.

„Wir haben schon Mitarbeiter, die sich darum kümmern“, so Schmidt. Anfragen, die bisher ans Immobilienmanagement, die Baugenossenschaft oder das Sozialamt gingen, würden dort zusammenlaufen. Für Wohnungssuchende habe das den Vorteil, sich nicht mehr dezentral an mehrere Ansprechpartner richten zu müssen. Bei einem möglichen Wohnungstausch gehe es nicht darum, Menschen aus großen Wohnungen zu drängen. „Es kann nicht um Zwangsbewirtschaftung von Wohnraum und erst recht nicht um die Befriedigung von Neidkomplexen zu Lasten derer, die genügend Raum haben, gehen“, betonte Dietrich Schwarz. Es gebe aber viele, berichtete der ehrenamtliche Wohnberater Erich Thomas, die von sich aus gerne wechseln würden. Hier müssten künftig auch ganz neue Baukonzepte entwickelt werden. Etwa große Wohnungen, die später aufgeteilt werden können. „Nasszellen in Kinderzimmern etwa sind denkbar“, so Schwarz.

Ein runder Tisch soll zunächst Kontakte zu Maklern und Bauträgern knüpfen und klären, wie und ob die Stadt aktiv werden kann. „Die Städte müssen für solche Tausch-Modelle zunächst investieren. Das lohnt sich aber“, sagt Schwarz. Für eine Umzugsförderung, so rechnet er vor, würden etwa 7000 Euro fällig. Die Förderung von öffentlichem Wohnraum koste die Stadt mit rund 12 000 Euro bei 60 Quadratmetern deutlich mehr.

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.01.2021