SPD-Fraktionschef Marius Schmidt schreibt in der Pressemitteilung hierzu: „Das Stadtparlament hat im Dezember 2016 auf Antrag der sozialliberalen Koalition den Auftrag an die Verwaltung gegeben, das brachliegende Grundstück in der Sophie-Scholl-Straße für soziale Wohnzwecke zu nutzen. Im Frühjahr dieses Jahres hat die Koalition ihren Willen untermauert, mit der Baugenossenschaft Gespräche aufzunehmen und das Resultat den Gremien zur Entscheidung vorzulegen. Das konkrete Ergebnis der Bemühungen der Verwaltung: keine einzige neue Wohnung. Das bedauern wir.“

Die Lampertheimer Sozialdemokraten fordern die Verwaltung auf, die von der Baugenossenschaft vorgeschlagene Lösung „umgehend“ dem Stadtparlament vorzulegen. „Der Vorschlag der Baugenossenschaft einer mittelbaren Belegung bei einem Kauf des Grundstücks zum Bodenrichtwert passt an dieser Stelle“ unterstreicht Marius Schmidt.

Dies bedeute, dass in der Sophie-Scholl-Straße normaler Mietwohnraum zu ortsüblichen Preisen entstehen könnte, während die Stadt im Gegenzug Belegungsrechte für Sozialwohnungen im Bestand der Baugenossenschaft an anderer Stelle im Stadtgebiet erhalte. „Diese Rechte sind in unseren Augen bei entsprechendem Willen der Verwaltung durch das Programm CleVermieter förderbar“, so der Vorschlag der SPD in der aktuellen Diskussion.

Bürgermeister Gottfried Störmer wollte zur Position der SPD gestern keine Stellungnahme abgeben. urs

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.07.2018