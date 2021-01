SPD wirbt für Organspende

Lampertheim.Die Entscheidung über eine Organspende zu Lebzeiten zu treffen sei wichtig. Organspende könne auch nach dem eigenen Tod andere Leben retten. Daher hat sich die SPD in Lampertheim und Hofheim dafür eingesetzt, im Rathausservice ein entsprechendes Regal mit Ausweisen aufzustellen. Dieses Regal sei aber pandemiebedingt nicht für jeden erreichbar, so SPD-Stadtverordneter Steffen Lüderwald. Stattdessen könnten Organspendeausweise auf Bestellung kontaktlos ausgegeben werden. „Wer einen Ausweis haben möchte kann sich bei uns melden, wir senden ihn dann umgehend zu“, so Lüderwald. Kontakt über die E-Mailadressen spd.hofheim.ried@gmail.com oder spd.lampertheim@gmail.com sowie telefonisch unter 06026/5 80 11 86 oder per Privatnachricht an die Facebook-Seiten SPD Lampertheim oder SPD Hofheim/Ried. red

© Südhessen Morgen, Montag, 18.01.2021