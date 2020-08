SPD wünscht zeitgemäße Vereinsförderung

Lampertheim.Die SPD will an der Vereinsförderung der Stadt schrauben und damit das Ehrenamt stärken. Das machten die Sozialdemokraten am Rande der Sommertour beim Schützenverein 1923 Hubertus deutlich. Dort ging für die Genossen die diesjährige Sommertour mit sieben statt sechs wöchentlichen Stationen zu Ende.

Dabei, so betonten die Lokalpolitiker, wollen sie an der grundsätzlichen Systematik der Vereinsförderung nicht rütteln. „Wir haben in Lampertheim schon eine umfangreiche Förderung für Vereine. In Form von finanzieller Unterstützung, aber auch in Form von ideeller Wertschätzung“, betonte Marius Schmidt. Der Fraktionsvorsitzende meinte damit etwa den Ehrenamtsabend in der Hans-Pfeiffer-Halle oder ebensolche Parteibesuche. Vielmehr wolle man die 1977 ins Leben gerufene Vereinsförderung „ein bisschen ergänzen“.

Auch Gastgeber und Vereinsvorsitzender Wilfried Olbrich lobte die Verwaltung und deren Förderbereitschaft ausdrücklich. „Die Stadt macht wirklich sehr viel für uns Vereine“, so Olbrich. Das bemerke er insbesondere im Austausch mit befreundeten Ehrenamtlern. In anderen Städten, berichtete der Oberschützenmeister, werde „bei weitem nicht so viel gemacht wie in Lampertheim“. Dass die Spargelstadt dadurch über äußerst vielfältige, ehrenamtliche Strukturen verfüge, sehe man unter anderem am Freiwilligentag, bei dem sich oftmals ähnlich viele Vereine wie in deutlich größeren Städten beteiligt hätten.

Gut soll für die Genossen aber dennoch keinen Stillstand bedeuten. Sie wollen das Ehrenamt weiter stärken. Insbesondere die Förderrichtlinien sollen zeitgemäßer werden. Konkret bedeutet das etwa die Anhebung von Tagessätzen und Pauschalen für Jugendfahrten, Anschaffungen oder Übungsleiter. „Wir arbeiten dort mit Fixbeträgen, die letztmals vor 19 Jahren angefasst wurden“, erklärte Marius Schmidt und stellte fest: „Pauschalen aus dem Jahr 2001 für Ausgaben aus dem Jahr 2020 – das passt einfach nicht mehr zusammen.“

Dabei bedürfe es aber auch „kreativer Änderungen“ an den Voraussetzungen für eine Unterstützung. „Jugendveranstaltungen sahen schließlich 1977 anders aus als heute. Da gibt es Dinge, die damals keiner auf dem Schirm hatte“, erinnerte Parteivorsitzender Jens Klingler. Darüber hinaus will die SPD an zwei weiteren Stellschrauben drehen. Die Genossen machen sich für einen „Ehrenamtspass“ stark, der Inhabern Anreize wie vergünstigten Eintritt in städtische Einrichtungen oder andere Vorteile bietet. Das gehe in ähnlicher Form bisher nur über den umständlicheren Weg Landratsamt.

Zuschüsse anders regeln

Außerdem sollen Zuschüsse für Vereine etwa bei Baumaßnahmen anders geregelt werden. Bisher trägt die Stadt bis zu 20 Prozent der Kosten, die bis maximal 105 000 Euro aus einem zinslosen Darlehen und aus einem reinen Zuschuss bestehen. Nach zehn Jahren wird das Darlehen in der Regel in einen verlorenen Zuschuss umgewandelt, falls der Magistrat nach Anhörung der Stadtverordnetenversammlung nicht eine Rückzahlung verlangt. „Das passiert aber eigentlich nie“, so Schmidt.

Die SPD will sich derartiger Bürokratie künftig entledigen und den Passus in der kommenden Legislaturperiode abschaffen. „Wir wollen daraus direkt 20 Prozent Zuschuss machen – so, wie es in der Praxis auch meistens läuft“, erklärte der Sozialdemokrat.

