SPD: Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig

Lampertheim.Ihr sozialpolitisches Profil schärft die SPD auf Kreis- wie auf kommunaler Ebene. Sieht Lampertheims SPD-Fraktionschef und der Vorsitzende der Bergsträßer SPD, Marius Schmidt, in einer konstruktiven Sozialpolitik denn auch eine wichtige Voraussetzung für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Diesbezüglich sei es „unerlässlich, ein enges soziales Netz zu schnüren“. Daran wirke die SPD mit.

Beim Pressegespräch zum Abschluss dieses Jahres unterstrich Kreisausschussmitglied Fritz Götz die Handschrift der Sozialdemokraten in den Beschlüssen der Heppenheimer Koalition mit der CDU. Sozialverbände wie die Frühförderstätte, die Arbeiterwohlfahrt, die Beratungsstelle Prisma oder das Frauenhaus seien finanziell besser ausgestattet worden. Auch seien die Kosten der Unterkunft an die Steigerung der Mietpreise für Sozialwohnungen um durchschnittlich einen auf 6,50 Euro angepasst worden.

Mit Blick auf den neuen Verkehrsplan zum kommenden Jahr kündigte Götz die Wiedereinrichtung einer Busverbindung von Lampertheim zum Kreiskrankenhaus an. Sorgen bereite hingegen der steigende Raumbedarf der Lampertheimer Grundschulen. Besonders davon betroffen seien Schiller- und Goetheschule. „Auf die Schnelle eine Antwort zu finden, wird nicht einfach sein“, meinte Götz. Einen entsprechenden Vorschlag von Landrat Christian Engelhardt betrachtete der Sozialdemokrat mit zwiespältigen Gefühlen.

So wäre Engelhardt bereit, der Stadt die Sedanhalle und die leerstehende Alte Schule in Hofheim zu überlassen, wenn diese im Gegenzug das Parkhaus zur Verfügung stellte, damit der Kreis die Schillerschule baulich erweitern kann (wir berichteten). Dabei können die Sozialdemokraten nicht nachvollziehen, wieso die Hofheimer Schule Gegenstand des Tausches sei; sie sei dem Kreis von der Stadt zur schulischen Nutzung überlassen worden und müsste ohne Bedingungen an die Stadt zurückgegeben werden.

Spitze im Kreis

Auf ein arbeitsintensives Jahr blickt auch Marius Schmidt zurück. Die Ergebnisse seien allein in 14 SPD-Anträgen in der zurückliegenden Haushaltsdebatte dokumentiert. Mittlerweile sei Lampertheim bei der Bereitstellung von preisgünstigen Wohnungen an der Spitze im Kreis. Rund eine Viertelmillion Euro stünden auch im kommenden Haushaltsjahr für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus bereit. Die Einführung eines ehrenamtlichen Wohnberaters verbuchen die Sozialdemokraten ebenso auf ihr Konto.

Nicht alleine gelassen würden auch die Senioren dieser Stadt, besonders im Armutsfall. Über eine Beratungsstelle des Frauenhauses soll auch Frauen in Lampertheim eine Anlaufstelle in Notfällen geboten werden. Wohnungen, die das Frauenhaus für seine Klientinnen in Lampertheim sucht, könnten über das kommunale Modell CleVermieter beschafft werden, wie es Schmidt vorschwebt.

Wichtig ist den Sozialdemokraten auch die Teilhabe von sozial benachteiligten Menschen am Kulturleben. Eine Kulturtafel soll diesem Zweck ebenso entsprechen wie ein Ferienpass sowie die Neuauflage des in den 1980er Jahren eingeführten Sozialpasses. Frühkindliche Förderung wird aus Sicht der SPD mit den Beratungs- und Betreuungsangeboten des Familienzentrums geleistet. Ziel der Koalition sei es, die Betreuungsgebühren in Kindergärten nicht über den Kostenanteil von derzeitig 20 Prozent steigen zu lassen. Gleichzeitig seien die Angebote in den Betreuungseinrichtungen ausgebaut worden.

„Politik für Lampertheim machen“, fasst SPD-Parteichef Jens Klingler die Ziele von Fraktion und Partei zusammen. Dazu gehöre auch die Präsenz an der Basis. Klingler sieht sie etwa im Fahrgast- oder Seniorenbeirat realisiert. Kritisch betrachtet er hingegen Vorkommnisse im Bereich des sozialen Wohnungsmarkts. So sei nach Beendigung der Preisbindung von Wohnungen in Lampertheim der Mietpreis verdoppelt worden. Solche Entwicklungen könnten existenzbedrohende Folgen haben. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.12.2019