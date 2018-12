SPD/FDP-Koalition plant den „großen Wurf“

Lampertheim.Die haushaltspolitische Strategie der SPD/FDP-Koalition im Lampertheimer Stadtparlament ist klar: Strukturelle Kosten abbauen, um Geld für Investitionen freizuschlagen. Wobei der Abbau der „strukturellen Kosten“ bedeutet: überflüssige Ausgaben in der Verwaltung aufspüren und verringern. Das Stichwort Digitalisierung spielt auch in diesem Zusammenhang eine erhebliche Rolle.

Zu diesem Punkt will die Koalition in weitgehender Übereinstimmung mit den Oppositionsfraktionen aus CDU und Grünen ein Fachbüro mit der Evaluierung – also der Überprüfung – von internen Verwaltungsabläufen beauftragen. Sie soll zu einer höheren Effizienz und einer personalen Bedarfsklärung führen, wie die Koalitionsvertreter bei einem Pressegespräch am Montagabend begründeten. Dabei erläuterten die Sprecher ihre Positionen zum Etatentwurf für 2019. Er wird an diesem Freitag, 18 Uhr, beraten.

Am Beispiel des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung demonstrierte SPD-Fraktionschef Marius Schmidt, wie die Senkung der strukturellen Kosten in der Verwaltung vonstatten gehen könnte. Den Vorschlag der Grünen, der städtischen Ordnungspolizei durch interne Umbesetzungen zwei zusätzliche Stellen zu gestatten, stehe die Koalition nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Dennoch sehen ihre Vertreter hierfür noch erheblichen Diskussionsbedarf.

Stelle halbiert

Um aber aktuell handeln zu können, wollen sie die Forderung der Verwaltung nach einer zusätzlichen Stelle im Bereich des Bürgermeisterbüros mit der Genehmigung von nur einer halben Stelle begegnen und die andere halbe Stelle dem Verkehrs-Fachbereich zuschlagen. Mit dieser Kraft soll die Umsetzung des Landesprogramms „Kompass“ zur Stärkung der kommunalen Ordnung sichergestellt werden.

Die Zuschussprogramme zur Förderung bezahlbaren Wohnraums will die Koalition 2019 fortsetzen. Hierfür schlagen 270 000 Euro zu Buche. Ein Koalitionsantrag hat die Schaffung weiterer Behindertenparkplätze – mindestens drei pro Jahr – zum Inhalt. Die Verlegung der Bushaltestelle von der L 3110 bei Neuschloß in Richtung Ortskern ist den Koalitionären ein Verzicht auf die Renovierung der Ehrenmäler wert. Mit Priorität behandeln wollen sie auch die Standortsuche für den Bauhof sowie ein Konzept zur Sanierung von Straßen und Brücken.

2019 soll das Stadtumbaukonzept sichtbare Ergebnisse zeigen, wie FDP-Fraktionsmitglied Stefanie Teufel im Pressegespräch ankündigte. Sie erwartete nichts weniger als einen „großen Wurf“. Teufels Fraktionskollege Fritz Röhrenbeck sprach in diesem Zusammenhang von „sehr schönen, aber auch sehr kostspieligen Entwürfen“. Hohe Investitionen verursachen laut Teufel auch die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung. Diese seien aber nicht als haushaltsrelevant zu betrachten, da sie über die Abwassergebühren finanziert würden.

Sozialpolitische Themen hat SPD-Fraktionsmitglied Robert Lenhardt im Blick. Geplant ist der Ausbau der schnellen Hilfe für Familien in Notsituationen. Entsprechende Angebote organisiere das Familienzentrum Bensheim. Auf der Koalitionsagenda steht auch der Beitritt der Stadt zum Verein Kinderfreundliche Familie. Den Ausbau der Ganztagesbetreuung und das Konzept der aufsuchenden Sozialarbeit nannte Lenhardt als weitere Ziele für das kommende Jahr.

Zweiter Kulturpreis

Stadtrat Gottlieb Ohl (FDP) will unterdessen weitere Akzente im Bereich des Stadtmarketings setzen, etwa durch die Verleihung des zweiten Kulturpreises im kommenden Jahr. Mit der Vergabe des ersten Kulturpreises an Kirchenmusikerin Heike Ittmann sei die Messlatte für künftige Bewerber allerdings hoch gelegt worden.

Auch gelte es, so Ohl, die Bestandspflege gegenüber ansässigen Unternehmen weiter auszubauen, beispielsweise durch die Fortsetzung des Unternehmerfrühstücks und des sommerlichen Barbecues. Obendrein strebe Stadtmarketingchef Santo Umberti an, einmal im Quartal ein Unternehmerforum einzuberufen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018