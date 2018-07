Spektakel mit internationalem Flair

Anzeige

Im Anschluss nutzten die einen die Gelegenheit, sich in einem Restaurant zu stärken, die anderen besichtigten die Altstadt und wieder andere begaben sich in die Tattoo Street. Hier hatten verschiedene Vereine Essens- und Getränkestände hergerichtet, und in der Menge traf man auf internationale Musiker verschiedenster Gruppen, die an der Parade teilgenommen haben. So kam man mit jenen ins Gespräch und konnte sich über Fachliches und sonstige Themen rund um die Musik austauschen. Besonders angetan haben es den Schlagwerkern dabei die berühmten Basler Trommeln, die sie gleich vor Ort einmal austesteten.

Abends wartete dann das große Highlight – die Show im Basler Kasernenhof. In entsprechend feierlicher Kulisse zeigten Tanz- und Musikgruppen ein beeindruckendes Spektakel. Ob Tanzformation aus Kanada oder Orchester aus der Ukraine – jeder hatte sein persönliches Glanzlicht des Abends. Besonders imposant waren für alle aber die Massed Pipes and Drums, Dudelsackspieler und Trommler aus vier Kontinenten. Sie bildeten für diesen Abend eine gemeinsame Formation und boten nicht nur ein tolles Gesamtbild, sondern auch ein überwältigendes Klangerlebnis. Zum Abschluss spielten in der Arena nochmal alle teilnehmenden Gruppen gemeinsam auf und sorgten für Gänsehautmomente. Nach der Show ging es für den Musikzug wieder zurück ins Hotel, wo man die Nacht noch in geselliger Runde in der Hotelbar ausklingen ließ.

Am nächsten Tag trafen sich die Musiker wieder zum gemeinsamen Frühstück, und das Gesprächsthema an den Tischen wie auch bei der anschließenden Heimfahrt war ganz klar: die Show vom Vortag. So ging ein unterhaltsamer Ausflug zu Ende, der in den Augen aller Musiker ein gelungener Wochenendtrip war. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.07.2018