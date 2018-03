Anzeige

LAMPERTHEIM. Ein bis zur letzten Sekunde spannendes Handballspiel zeigte die männliche A1-Jugend des TV Lampertheim gegen den Tabellennachbarn von der TSG Oberursel. Letztendlich trennten sich die beiden Oberligamannschaften in der Jahnhalle nach einer 18:21-Halbzeitführung der Gäste mit 33:33 Toren. Die Tatsache, dass die Turner das Hinspiel in Oberursel noch mit 52:29 Toren verloren hatten, zeigt den Entwicklungsschritt, den die Nachwuchshandballer aus Lampertheim in der sich langsam dem Ende zuneigenden Runde gemacht haben. Im ersten Abschnitt entwickelte sich eine enge Partie. Der Gast erwischte den besseren Start und legte vor, doch der TVL zog nach und glich immer wieder aus. Beim 5:4 netzte Daniel Frei erstmals zur Führung für den Gastgeber ein. Oberursel wehrte sich allerdings und zog zwischen der zwölften und 20. Spielminute auf bis zu fünf Tore zum 10:15 davon. Gegen Ende des ersten Abschnittes legten die beiden guten Unparteiischen die Regeln etwas strenger aus, was in mehreren Strafzeiten mündete und Oberusel in die Karten spielte, das prompt auf 11:17 wegziehen konnte.

In einer Auszeit der Lampertheimer Trainer Thorsten Jakob und Felix Nieter sammelte sich das Team wieder und konnte bis zum Pausenpfiff auf drei Tore zum 8:21 verkürzen. In der Pause forderte Trainer Thorsten Jakob seine Spieler auf, einfach wie in der ersten Halbzeit konzentriert weiter und mit dem nötigen Einsatzwillen geduldig die Angriffe zu Ende zu spielen. „Es war abzusehen, dass, sobald die Schiedsrichter auch auf der Seite von Oberursel die gleichen Maßstäbe ansetzen, die Chancen für uns kommen würden,“ so der Lampertheimer Verantwortliche. Genauso kam es dann auch, in der 49. Spielminute sah sich der Gast aufgrund zweier Zeitstrafen plötzlich mit zwei Spielern weniger auf dem Feld. In dieser Phase konnten die Turner die Partie wenden, durch einen Vier-Tore-Lauf drehten sie den 27:29-Rückstand in eine 31:29-Führung. Doch Oberursel gab sich nicht geschlagen, konnte beim 31:31 und 32:32 erneut ausgleichen. Der Showdown in der Jahnhalle war im Anschluss nichts für schwache Nerven. 40 Sekunden vor Schluss erzielte der TVL die umjubelte 33:32-Führung. Nachdem 20 Sekunden vor Ende der Gast aus Oberursel seine Chance verwarf, schien alles für die Gastgeber zu laufen. Trainer Jakob nahm 15 Sekunden vor Spielende seine letzte Auszeit, um seine Spieler zur Ruhe und Konzentration zu ermahnen. Doch diese Maßnahme blieb ohne Erfolg, der TVL vermasselte den sicheren Vorteil. Der erste Pass nach Wiederanpfiff landete beim Gegner, beim schnellen Gegenangriff der Oberuseler konnte Nikolas Kern seinen Gegner zwar noch ablaufen, allerdings nur mit einem Foulspiel, das zum Strafwurf führte. Mit dem Schlusspfiff konnte der Gast den umjubelten Ausgleich erzielen.

Trotz des vergebenen Sieges überwog im Lampertheimer Lager die Freude. „Wir haben heute, nach einer spektakulären Partie, einen Punkt gewonnen. Nach dem Debakel im Hinspiel in Oberursel und heute einem zeitweiligen Sechs-Tore-Rückstand in der ersten Halbzeit muss man das einfach so sehen und den Spielern ein großes Kompliment aussprechen. Wenn man bedenkt, dass mit Jannik Jung, Ian Knisley und Kai Lillinger wieder einmal drei Stammspieler nicht zur Verfügung standen, kann man sich fragen, was in der Runde möglich gewesen wäre, wenn wir komplett durchspielen hätten können,“ so Thorsten Jakob.