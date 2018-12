Spende für neues Feuerwehrfahrzeug

Konzert

Neue Akzente und alte Schätze

Freunde der schönen Chormusik finden sich immer am dritten Advent in der St. Bartholomäuskirche in Biblis ein, wo der MGV Liederkranz für adventliche Stimmung sorgt. Knapp zwanzig Lieder erschallten – diesmal zur „Bergweihnacht“ ...