Spende sorgt für große Freude

Lampertheim.In der Corona-Krise, in der die Tafel Lampertheim mehr denn je vor großen Herausforderungen steht, kommt eine Spende des Rotary Clubs Lampertheim mit der Zugabe der Firma Küchen-Center Klotz wie gerufen. So konnten die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Tafelausgabestelle in Lampertheim jetzt zwei nagelneue Gefriertruhen entgegennehmen.

Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern freut sich Ute Weber-Schäfer, hauptamtliche Tafelkoordinatorin vom Diakonischen Werk Bergstraße, über die große Spende: „Unsere Tafelarbeit muss weitergehen, denn unsere Kunden sind gerade in dieser schwierigen Zeit auf die Lebensmittel der Tafel angewiesen.“ Besonders Familien mit vielen Kindern freuten sich über die qualitativ einwandfreien und frischen Lebensmittel, die die Tafel für sie bereithalte. Ab Mai werde der Dienst schrittweise wieder für alle Tafelkunden zugänglich gemacht. Vorerst werden die Haushalte einmal monatlich mit Lebensmitteln und Gebrauchsgütern versorgt. Die Kunden werden mit einem Brief darüber informiert, wann sie kommen können.

Dass gerade auch Gefriertruhen für die Lebensmittelausgabe sehr wichtig sind, weiß Ilona Brunnengräber, ehrenamtliche Teamleiterin der Tafel Lampertheim, zu berichten: „Wir freuen uns sehr über diese Spende.“ Der Sommer stehe vor der Tür und die bisherigen Gefriertruhen seien sehr lange in Betrieb immer öfter defekt gewesen. „Jetzt können wir die Kunden weiterhin verlässlich auch mit Tiefkühlwaren versorgen. Insbesondere die Kinder freuen sich über Pizza und auch einmal ein Eis.“

Beitrag zu mehr Vielfalt

Die Tafeln zu unterstützen ist dem Rotary Club Lampertheim ein ganz besonderes Anliegen. Präsident Thomas Klauer betont: „Wir möchten durch die Spende einen Beitrag zur größeren Vielfalt an Nahrungsmitteln für die Tafeln und ihre Kunden ermöglichen.“

Ralf Klotz, Inhaber der Firma Küchen-Klotz Lampertheim, sieht seinen Anteil an der Spende der Gefriertruhen als ein örtliches Sponsoring für soziale Zwecke. Für ihn ein Beitrag „für Nachbarschaft und Nachhaltigkeit.“ red

© Südhessen Morgen, Montag, 04.05.2020