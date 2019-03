Spenden für Kinder

Lampertheim.Zur Adventszeit haben sechs Kinderbetreuungseinrichtungen für Lampertheimer Geschäfte fleißig gebastelt und damit die Schaufensterdekoration bereichert. In den Auslagen der Geschäfte konnten die Kunden die kleinen Kunstwerke bestaunen und gegen eine Spende erwerben.

Außerdem gab es beim Candlelight-Shopping eine Tombola, an der Weihnachtsengel Lose an die Besucher verkauft haben. Deren Erlös floss ebenfalls in den Spendentopf für die Kinderbetreuungseinrichtungen. So kam ein Gesamtbetrag in Höhe von mehr als 700 Euro zusammen, den die Stadt auf 900 Euro aufrundete. Der Erlös wird gerecht unter den Einrichtungen, deren Kinder gebastelt haben, aufgeteilt: Sie erhalten jeweils 150 Euro. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.03.2019