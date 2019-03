Spenden gesammelt

Hofheim.Im katholischen Familienzentrum findet am Montag, 25. März, um 10.30 Uhr eine Spendenübergabe über 600 Euro an die Aktion „Clowns helfen heilen“ statt. Angelehnt an einen Satz von Patch Adams „Humor ist ein Mittel gegen alle Krankheiten“ hatte das Familienzentrum in der Faschingszeit Geld gesammelt.

„Mit unserer Spendenaktion möchten wir das Klinikum Worms bei den lustigen Visiten für Kinder und Senioren unterstützen“, so Leiterin Heike Kissel-Eltrop. Lachen und Lebenslust sollen den Heilungsprozess fördern und neuen Lebensmut schaffen.

Das Familienzentrum konnte durch die Unterstützung vieler Eltern, Freunde, des Turnvereins und der kommunalen Kindertagesstätte Rosengarten einen Betrag von 600 Euro zusammentragen. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.03.2019