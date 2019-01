Spendenaktionen für Kinder in der Region

Lampertheim.Auch 2018 hat der Kiwanis-Club Lampertheim, zuständig für die Gemeinden Biblis, Einhausen, Lampertheim und Viernheim, in zwei Adventsveranstaltungen Spenden für Kinder der Region gesammelt.

Bereits am ersten Advent fand ein gut besuchtes Adventskonzert in der Herz-Jesu-Kirche Hüttenfeld statt. Dabei konnten sich Schüler der beiden Musikschulen Lampertheim und Viernheim mit gekonnt vorgetragenen klassischen Stücken präsentierten. Die virtuose Pianistin Olga Zolotova stellte bei dem Konzert ihr Können unter Beweis. Die Besucher konnten sich an den lebhaften und teilweise ungewöhnlich schwierig zu spielenden klassischen Stücken von Bach, Beethoven, Chopin, Ciurlionis und Schubert erfreuen, die von der russischen Pianistin Zolotova mit großer Spielfreude vorgetragen wurden. In der Pause trugen Kinder der Theatergruppe Minizwibs ein Gedicht vor. Das begeisterte Publikum zeigte sich entsprechend spendenfreudig. Mit den gesammelten 200 Euro sollen Requisiten für die zukünftigen Theaterstücke der Minizwibs mitfinanziert werden.

Die zweite Kiwanis Adventsveranstaltung fand am 7. Dezember in den Räumen des inklusiven Kindergartens „Schwalbennest“ in Lampertheim statt. Die bekannte Autorin Lilo Beil las aus einigen ihrer Bücher vor. Dem Advent entsprechend trug Beil zwar auch besinnliche, meist kriminalistische Texte vor, aber auch der hintersinnige Witz, der sich in vielen ihrer Geschichten wiederfindet, kam nicht zu kurz. Mit einer Geschichte aus der Nazizeit zeigte die Schriftstellerin auch ihre nachdenkliche Seite. Dies gab der Veranstaltung eine besondere Tiefe. Lilo Beil spendete ihre gesamten Einnahmen des Abends aus dem Buchverkauf an Kiwanis. Mit dieser Spende konnte der Kiwanis Club Lampertheim die notwendige Anschaffung eines Notebooks für die Kinder der inklusiven Tagesstätte der Lebenshilfe Lampertheim und Ried mit 200 Euro unterstützen. red

