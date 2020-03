Spender können Artikel abgeben

Lampertheim.Die Stadtverwaltung Lampertheim ruft Unternehmen dazu auf, ungenutzte Schutzausrüstung, die nicht selbst benötigt wird und die Anforderungen im medizinischen Bereich erfüllen, zu spenden. Dies können beispielsweise Mundschutzmasken oder Hygienehandschuhe sein. Die Verwaltung kann diese Artikel an Praxen und Pflegeeinrichtungen weiterverteilen, die diese Artikel dringend benötigen. Wer entsprechende Artikel abgeben möchte, kann sich unter der Rufnummer 06206/5 80-24 22 oder per E-Mail an stadtmarketing@lampertheim.de wenden. Unter diesen Kontaktdaten können Praxen und Pflegeeinrichtungen auch ihren Bedarf anmelden. red

