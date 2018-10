Sperrung in der Peterstraße

Lampertheim.Aufgrund von Tiefbauarbeiten wird die Lampertheimer Peterstraße in Höhe von Hausnummer 4 voraussichtlich am morgigen Dienstag, 23. Oktober, für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung wird während der Baumaßnahme aufgehoben.

Da das gesamte Ausmaß der notwendigen Arbeiten erst mit Aufbruch der Straße erkennbar sei, könne es zu einer Verlängerung der Sperrung bis Freitag, 26. Oktober, kommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch die Witterungsverhältnisse oder andere unvorhersehbare Vorkommnisse könnten den Zeitplan ändern.

Die Bushaltestelle „Schillerplatz“ in der Kaiserstraße könne in Fahrtrichtung Peterstraße während der Vollsperrung nicht angedient werden, teilt die Verwaltung ebenfalls mit. Eine Ersatzbushaltestelle wird in der „Schöne Weibergasse“ eingerichtet.

Für den umgeleiteten Busverkehr werden des Weiteren in den Schwenkbereichen „Schöne Weibergasse / Kaiserstraße“ sowie „Schöne Weibergasse / Eleonorenstraße“ beidseitige absolute Halteverbotszonen eingerichtet. Ordnungswidrig geparkte Fahrzeuge werden unverzüglich kostenpflichtig abgeschleppt. Zudem gibt es eine Verwarnung. red

