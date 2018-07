Anzeige

Lampertheim.Eine Vollsperrung auf der A 67 infolge eines schweren Lkw-Unfalls und die Sperrung der Anschlussstelle der A 6 in Mannheim-Sandhofen sorgten am Freitag auch in Lampertheim für Behinderungen im Straßenverkehr. Auf der B 44 (unser Foto) stauten sich Autos und Laster vor den Ampeln und es ging nur langsam vorwärts. „Das dürfte in der ganzen Region so gewesen sein, vermutlich auch auf der B 47 im Rosengarten“, sagte ein Sprecher der örtlichen Polizeistation. Da gehe an solchen Tagen dann einfach nichts mehr. swa (Bild: Nix)