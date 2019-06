Sperrungen zum Spargelfest

Lampertheim.Aufgrund des Spargelfestes vom heutigen Samstag, 8. Juni, bis Montag, 10. Juni, kommt es zu Straßensperrungen in Lampertheim. Das teilt die Stadt mit.

Die Kaiserstraße (Teilstück zwischen Römerstraße und Wilhelmstraße), die Wilhelmstraße (Teilstück zwischen Domgasse und Kaiserstraße) und die Kaiserstraße (Teilstück zwischen Wilhelmstraße und Bürstädter Straße) sind für den Verkehr gesperrt.

Außerdem sind am Sonntag, 9. Juni, die Ernst-Ludwig-Straße (zwischen Bürstädter Straße und Poststraße) und auch der Kreuzungsbereich Bürstädter Straße/Ernst-Ludwig-Straße (zwischen Bismarckstraße und Schöne Weibergasse) anlässlich des Spargelmarktes nicht befahrbar. Die Einbahnregelung der angrenzend betroffenen Seitenstraßen wird aufgehoben.

Bushaltestellen im gesperrten Bereich werden während dieser Zeit nicht angefahren. Ersatzhaltestellen befinden sich an folgenden Standorten: Eleonorenstraße, zwischen Friedhofstraße und Peterstraße (in Fahrtrichtung Wilhelmstraße); Martin-Kärcher-Straße, Höhe Stadtpark-Café (in Fahrtrichtung Ernst-Ludwig-Straße); Bürstädter Straße, Ecke Emilienstraße (gegenüber Bäckerei Hug in Fahrtrichtung Innenstadt); Bürstädter Straße, Ecke Blücherstraße (Höhe Andreasapotheke in Fahrtrichtung Hagenstraße). Die Verkehrsbehörde bittet die Bevölkerung für diese Maßnahmen um Verständnis. red

